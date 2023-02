Brusel 17. februára (TASR) - Čínska sociálna sieť TikTok plánuje v Európe vybudovať dve dátové centrá s cieľom rozšíriť európske dátové úložisko. V piatok to uviedli predstavitelia siete. Tieto plány však vyvolávajú obavy z toho, či budú údaje používateľov v bezpečí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



TikTok sa však snaží presvedčiť jednotlivé vlády a regulačné orgány, že na osobné údaje používateľov nebude mať dosah ani čínska vláda, ani žiaden subjekt napojený na Peking.



"Sme v pokročilej fáze finalizácie plánovania druhého dátového centra v Írsku," uviedol generálny riaditeľ TikToku pre Európu Rich Waterworth. Potvrdil aj zriadenie ďalšieho centra, o ktorom sociálna sieť informovala už vlani, ako aj rokovania o výstavbe potenciálneho tretieho európskeho centra.



Sieť TikTok, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, v piatok zároveň vyhlásila, že v Európe túto populárnu platformu na zdieľanie krátkych videí využívalo od vlaňajšieho augusta do januára 2023 mesačne priemerne 125 miliónov aktívnych používateľov.



V súlade so Zákonom o digitálnych službách (DSA) tak spadá do prísnejšie kontrolovanej kategórie sociálnych sietí. DSA totiž zaväzuje platformy s viac ako 45 miliónmi používateľov k vykonávaniu nezávislých auditov a k rizikového manažmentu. Tieto platformy musia poskytovať svoje údaje príslušným úradom a prijať etický kódex.



Európska komisia (EK) nariadila on-line platformám a vyhľadávačom do 17. februára zverejniť svoje priemerné mesačné počty aktívnych používateľov.



Agentúra Reuters pripomína, že podľa najnovších štatistík mal Twitter v Európe priemerne 100 miliónov aktívnych používateľov, Facebook 255 miliónov, Instagram 250 miliónov, YouTube 401 miliónov a Google Mapy 278 miliónov používateľov.