< sekcia Zahraničie
TikTok sa po samovraždách tínedžerov v Poľsku bráni obvineniam
Centrálny úrad boja proti počítačovej kriminalite potvrdil, že sieť monitoruje nepretržite a reaguje na prípady ohrozenia života, no nehodnotí, či ide o trend.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 23. decembra (TASR) - Spoločnosť TikTok odmieta obvinenia, že jej algoritmy podporujú šírenie nebezpečného obsahu v súvislosti so samovraždami troch tínedžerov z Pomoranska na severe Poľska, ktorí pred tragédiou zverejňovali príspevky s náznakmi rezignácie na život. Informuje o to varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Organizácia KidsAlert upozornila na príspevky označované ako „môj dátum“, ktoré mali formu rozlúčok či oznámení o úmysle ukončiť život. Zaznamenala vysoké počty zobrazení týchto videí a varovala, že algoritmus môže zvyšovať ich dostupnosť pre psychicky zraniteľných používateľov. TikTok označil tieto tvrdenia za nepodložené a uviedol, že väčšinu nevhodného obsahu odstraňuje automaticky a vyhľadávanie rizikových výrazov blokuje.
Centrálny úrad boja proti počítačovej kriminalite potvrdil, že sieť monitoruje nepretržite a reaguje na prípady ohrozenia života, no nehodnotí, či ide o trend. Organizácia Pravda uviedla, že hoci nejde o masový jav, obsah podobného typu na TikToku existuje a môže negatívne vplývať na psychiku mladých ľudí.
Podľa údajov poľskej polície spáchalo v roku 2024 samovraždu 127 detí vo veku od sedem do 18 rokov. Európske inštitúcie aj viaceré štáty zvažujú sprísnenie pravidiel pre používanie sociálnych sietí neplnoletými.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Organizácia KidsAlert upozornila na príspevky označované ako „môj dátum“, ktoré mali formu rozlúčok či oznámení o úmysle ukončiť život. Zaznamenala vysoké počty zobrazení týchto videí a varovala, že algoritmus môže zvyšovať ich dostupnosť pre psychicky zraniteľných používateľov. TikTok označil tieto tvrdenia za nepodložené a uviedol, že väčšinu nevhodného obsahu odstraňuje automaticky a vyhľadávanie rizikových výrazov blokuje.
Centrálny úrad boja proti počítačovej kriminalite potvrdil, že sieť monitoruje nepretržite a reaguje na prípady ohrozenia života, no nehodnotí, či ide o trend. Organizácia Pravda uviedla, že hoci nejde o masový jav, obsah podobného typu na TikToku existuje a môže negatívne vplývať na psychiku mladých ľudí.
Podľa údajov poľskej polície spáchalo v roku 2024 samovraždu 127 detí vo veku od sedem do 18 rokov. Európske inštitúcie aj viaceré štáty zvažujú sprísnenie pravidiel pre používanie sociálnych sietí neplnoletými.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)