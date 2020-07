TikTok sa sťahuje z Hongkongu

Hongkong 7. júla (TASR) - Obyvatelia Hongkongu čoskoro nebudú môcť využívať mobilnú aplikáciu TikTok, ktorá je veľmi obľúbená najmä medzi mladými ľuďmi, a to pre nedávno prijatý zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína zavádza do platnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Vedenie čínskej spoločnosti, ktorej uvedená videoaplikácia patrí, v pondelok večer oznámilo, že "na základe nedávnych udalostí sme sa rozhodli zastaviť aplikáciu TikTok v Hongkongu." Podľa vedenia TikToku, ktorý musí ešte komunikovať so svojimi používateľmi a inzerentmi, úplné znefunkčnenie aplikácie bude trvať niekoľko dní.



Tento krok prichádza v čase, keď aj najväčšie sociálne siete a messengerové aplikácie - ako Facebook, WhatsApp, Telegram, Google, či Twitter - oznámili, že za pomoci právnych expertov analyzujú nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu a jeho dôsledky pre oblasť ľudských práv. Až do odvolania preto nebudú reagovať na žiadosti úradov Hongkongu o poskytnutie dát o svojich používateľoch.



Kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti prijal čínsky parlament 30. júna. Ide o dokument, ktorý sa týka aj Hongkongu, kde napríklad zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Sociálne platformy ako Facebook, Instagram, Twitter a WhatsApp fungujú v Hongkongu voľne, zatiaľ čo v Číne sú blokované. Aj keď v Hongkongu ešte nie sú zablokované, ich používatelia začali zo strachu z trestu "čistiť" svoje účty a odstraňovať prodemokratické príspevky, napísala agentúra AFP.



Tento prístup sa rozšíril aj do ulíc Hongkongu. Mnoho obchodov či prevádzok, ktoré boli solidárne s demonštrantmi, medzičasom z výkladov odstránilo nálepky s prodemokratickými motívmi a heslami či umelecké diela, ktoré zdobili ich steny.



Hongkonská vláda v pondelok neskoro večer vydala vykonávacie pravidlá k článku č. 43 zákona o národnej bezpečnosti, ktorým sa mestským policajným zložkám udeľujú rozsiahle právomoci pri presadzovaní právnych predpisov. Tieto vykonávanie pravidlá nadobúdajú účinnosť v utorok.



Podľa nich je možné nariadiť internetovým platformám, vydavateľom, ako aj poskytovateľom internetových služieb, aby zastavili zverejňovanie elektronických správ, ktoré môžu byť trestným činom ohrozujúcim národnú bezpečnosť alebo "pravdepodobne spôsobia trestný čin ohrozujúci národnú bezpečnosť".



Poskytovatelia služieb, ktorí takéto nariadenie nesplnia, môžu dostať pokutu až do 100.000 hongkonských dolárov (12.903 dolárov) a hrozí im aj trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov.