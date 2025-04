Tiktok zrušil účet muža, ktorý zosmiešňoval obeť sexuálneho násilia

Paríž 16. apríla (TASR) - Sociálna sieť TikTok zrušila účet muža, ktorý pomocou umelej inteligencie (AI) zostavil a zverejnil mém tzv. starter kit zosmiešňujúci Francúzku Gisele Pelicotovú, ktorá sa stala symbolom boja proti sexistickému a sexualizovanému násiliu.



Ako pripomenula agentúra AFP, sociálne siete v posledných dňoch zahltili mémy starter packov alebo starter kitov vytvorené pomocou AI, ktoré predstavujú reálneho človeka v podobe figúrky podobnej bábikám Barbie či Ken s výbavou a doplnkami, ktoré ich charakterizujú.



Kým iní používatelia sa zabávali vytváraním starter kitov s podobou seba samých alebo politikov či celebrít, daný muž zhotovil bábiku podobnú 72-ročnej Pelicotovej, ktorú v reálnom živote jej manžel roky dopoval sedatívami a potom nechal znásilňovať cudzím mužom, pričom si zhotovoval fotografie. Ako doplnky k figúrke oblečenej v modrej pyžame sú preto tabletka lieku, fotoaparát a posteľ. Autor mému do popisu pridal odkaz na web, kde je možná „predobjednávka Gisele“.



Ako informovala televízia BFM, muž, ktorý stojí za týmto štartovacím balíčkom, na svojom účte na TikToku zverejnil už množstvo obsahu znevažujúceho Gisele Pelicotovú vrátane fotografie stolovej hry s názvom „Nezobuď Gisele“.



Používatelia internetu boli jeho najnovším činom pobúrení, mnohí to označili za ospravedlňovanie znásilnenia a na vyjadrenie svojich pocitov pridávali emodži vyjadrujúce zvracanie.



TikTok medzičasom potvrdil, že účet autora vymazal pre porušenie pravidiel komunity. Jeho obsah je teraz neprístupný.



Pelicotovej exmanžel Dominique bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za to, že svoju manželku Gisele nechal znásilňovať najmenej 50 cudzími mužmi, pričom jej predtým podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Tomuto konaniu bola Pelicotová vystavovaná niekoľko rokov.



Väčšinu zo spoluobvinených - mužov vo veku 27 až 74 rokov -súd v Avignone koncom roku 2024 uznal za vinných zo znásilnenia Pelicotovej a odsúdil na tresty odňatia slobody. Najvyšší trest medzi spoluobvinenými - 15 rokov - dostal muž, ktorý prišiel Pelicotovú znásilniť šesťkrát.