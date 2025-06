TikToker Khaby Lame bol zadržaný imigračnými úradmi v USA kvôli vízam

Los Angeles 8. júna (TASR) - Americkí imigrační úradníci zadržali a následne umožnili „dobrovoľný odchod“ z USA najsledovanejšiemu používateľovi TikToku na svete Khabymu Lamemu, ktorý údajne prekročil platnosť svojho víza. S odvolaním sa na americké úrady o tom v noci na nedeľu informovala agentúra AFP.



Lame si na sociálnej sieti TikTok získal popularitu videami, v ktorých len mimikou a gestami zosmiešňuje zbytočne komplikované internetové návody a triky. Jeho typické gesto – dlane otočené k nebu, sprevádzané úsmevom a výrečným pohľadom – sa stalo jeho „poznávacím znakom“. Na TikToku má viac ako 162 miliónov sledovateľov a je tiež veľvyslancom dobrej vôle Detského fondu OSN (UNICEF).



Nápad na tvorbu svojich krátkych videí dostal v roku 2020, keď prišiel o prácu mechanika v továrni v meste Chivasso pri Turíne a voľný čas trávil prechádzaním sa po svojom sídlisku. Jeho príspevky sa rýchlo stali virálnymi. Podľa magazínu Forbes zarobil na marketingových zmluvách v období od júna 2022 do septembra 2023 približne 16,5 milióna dolárov.



Lame vstúpil do Spojených štátov 30. apríla. Americká Imigračná a colná správa (ICE) ho zadržala v piatok na letisku Harry Reid International Airport v Las Vegas v štáte Nevada pre porušenie imigračných predpisov. Agenti ICE ho následne prepustili a umožnili mu dobrovoľne opustiť územie USA. Americké úrady medzičasom potvrdili, že „Seringe Khabane Lame, 25-ročný občan Talianska,“ Spojené štáty opustil.



AFP pripomenula, že od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA v januári 2025 americká administratíva sprísnila imigračnú politiku a spustila rozsiahle deportácie nelegálnych migrantov. Niektoré aspekty týchto opatrení už boli napadnuté na amerických súdoch.