Tím českých lekárov bude na misii v Ľvove operovať desiatky zranených

Praha 31. júla (TASR) - Tím českých lekárov z Fakultnej nemocnice Brno začal pôsobiť v ukrajinskom meste Ľvov. Ide o prvú lekársku misiu programu MEDEVAC, v rámci ktorej by mali českí lekári operovať dve desiatky ukrajinských pacientov, ktorí nemajú v dôsledku vojny prístup k zdravotnej starostlivosti. V pondelok to uviedla Klára Dlubalová z českého ministerstva vnútra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Traja českí chirurgovia a jeden anestéziológ začali v pondelok operovať prvých ukrajinských pacientov. Podľa ministerstva budú v ľvovskej nemocnici pomáhať tým ľuďom, ktorým sa nedostáva adekvátna odborná starostlivosť. "Zamerajú sa najmä na komplikované zranenia spôsobené vojnovým konfliktom na Ukrajine a pacientom tak umožnia návrat k dôstojnejšiemu životu," spresnil rezort vnútra.



Český minister vnútra Vít Rakušan zdôraznil, že hoci je na Ukrajine stále vojna, ČR intenzívne pomáha s obnovou infraštruktúry aj služieb. "Chceme, aby sa situácia v krajine stabilizovala čo najskôr. Aj preto sme na Ukrajinu vyslali tím lekárov, ktorí pomôžu obetiam vojny alebo tým, ktorí sa pre vojnu k zdravotnej starostlivosti nedostanú," uviedol minister.



Zároveň pripomenul, že MEDEVAC sa krátko po vypuknutí vojny spolu s Českým červeným krížom a Fakultnou nemocnicou Královské Vinohrady v Prahe zapojil do pomoci ukrajinským popáleninovým centrám. Ukrajine dodali zdravotnícky materiál v hodnote asi dvoch miliónov českých korún (viac ako 83.000 eur).



Zdravotnícko-humanitárny program MEDEVAC je jedným z opatrení českého rezortu vnútra, ktoré sa zameriava na poskytovanie lekárskej starostlivosti zraneným skupinám obyvateľstva v regiónoch zasiahnutých migráciou či na miestach, kde nie je dostupná špecializovaná odborná starostlivosť.