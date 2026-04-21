Tim Cook končí vo funkcii generálneho riaditeľa Apple
Cookov nástupca Ternus pracuje v Apple už 25 rokov, z toho uplynulých päť rokov riadil vývoj technológií pre zariadenia iPhone, iPad a Mac.
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Tim Cook v septembri po 15 rokoch skončí vo funkcii generálneho riaditeľa americkej technologickej spoločnosti Apple. Vystrieda ho Američan John Ternus, ktorý bol doteraz zodpovedný za hardvér. Po odchode z funkcie sa Cook stane predsedom predstavenstva. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry AP a AFP.
„Bolo pre mňa najväčšou cťou v živote byť generálnym riaditeľom Apple a mať dôveru viesť takú výnimočnú spoločnosť,“ uviedol Cook vo svojom vyhlásení. „Milujem Apple celým svojím srdcom a som nesmierne vďačný, že som mal príležitosť pracovať s tímom takých geniálnych, inovatívnych, kreatívnych a nesmierne starostlivých ľudí,“ zdôraznil.
Cookov nástupca Ternus pracuje v Apple už 25 rokov, z toho uplynulých päť rokov riadil vývoj technológií pre zariadenia iPhone, iPad a Mac. Podľa AP bol považovaný za hlavného kandidáta na nového generálneho riaditeľa. „Som nesmierne vďačný za túto príležitosť pokračovať v poslaní spoločnosti Apple,“ uviedol.
Cook nastúpil do Apple v roku 1998. Predtým pracoval v spoločnostiach Compaq Computer a IBM. Rodák z Alabamy stál za vznikom zložitého medzinárodného dodávateľského reťazca, vďaka ktorému Apple využil lacnejšiu pracovnú silu a efektívnosť čínskych výrobných závodov. Generálnym riaditeľom spoločnosti sa stal v roku 2011 po tom, čo jej spoluzakladateľ Steve Jobs odišiel zo zdravotných dôvodov.
Hoci sa mu nikdy nepodarilo zbaviť sa dojmu, že mu chýba Jobsova vízia, Cook Apple posunul výrazne vpred, konštatuje AP. Zásluha sa mu pripisuje najmä za rozšírenie produktovej rady a zvýšenie trhovej hodnoty spoločnosti na približne 4 bilióny dolárov.
„Timovo bezprecedentné a výnimočné vedenie premenilo spoločnosť Apple na najlepšiu firmu na svete,“ uviedol vo vyhlásení odchádzajúci predseda predstavenstva Arthur Levinson. „Jeho čestnosť a hodnoty sa odrážajú vo všetkom, čo spoločnosť Apple robí,“ vyhlásil.
„Bolo pre mňa najväčšou cťou v živote byť generálnym riaditeľom Apple a mať dôveru viesť takú výnimočnú spoločnosť,“ uviedol Cook vo svojom vyhlásení. „Milujem Apple celým svojím srdcom a som nesmierne vďačný, že som mal príležitosť pracovať s tímom takých geniálnych, inovatívnych, kreatívnych a nesmierne starostlivých ľudí,“ zdôraznil.
Cookov nástupca Ternus pracuje v Apple už 25 rokov, z toho uplynulých päť rokov riadil vývoj technológií pre zariadenia iPhone, iPad a Mac. Podľa AP bol považovaný za hlavného kandidáta na nového generálneho riaditeľa. „Som nesmierne vďačný za túto príležitosť pokračovať v poslaní spoločnosti Apple,“ uviedol.
Cook nastúpil do Apple v roku 1998. Predtým pracoval v spoločnostiach Compaq Computer a IBM. Rodák z Alabamy stál za vznikom zložitého medzinárodného dodávateľského reťazca, vďaka ktorému Apple využil lacnejšiu pracovnú silu a efektívnosť čínskych výrobných závodov. Generálnym riaditeľom spoločnosti sa stal v roku 2011 po tom, čo jej spoluzakladateľ Steve Jobs odišiel zo zdravotných dôvodov.
Hoci sa mu nikdy nepodarilo zbaviť sa dojmu, že mu chýba Jobsova vízia, Cook Apple posunul výrazne vpred, konštatuje AP. Zásluha sa mu pripisuje najmä za rozšírenie produktovej rady a zvýšenie trhovej hodnoty spoločnosti na približne 4 bilióny dolárov.
„Timovo bezprecedentné a výnimočné vedenie premenilo spoločnosť Apple na najlepšiu firmu na svete,“ uviedol vo vyhlásení odchádzajúci predseda predstavenstva Arthur Levinson. „Jeho čestnosť a hodnoty sa odrážajú vo všetkom, čo spoločnosť Apple robí,“ vyhlásil.