Tím inšpektorov MAAE je na ceste do Záporožskej elektrárne

Kyjev 31. augusta (TASR) - Tím inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) odcestoval z Kyjeva do Ruskom obsadenej Záporožskej atómovej elektrárne na juhu Ukrajiny. V stredu ráno to oznámil šéf MAAE Rafael Grossi, ktorého citovala agentúra AFP.



"Po šiestich mesiacoch snáh sme sa konečne vydali na cestu. (Tím) MAAE cestuje do Záporožskej atómovej elektrárne," povedal Grossi novinárom v Kyjeve pred tým, ako sa 13-členná skupina vydala na cestu.



Inšpektori podľa jeho slov plánujú v elektrárni zostať "niekoľko dní" a následne vydajú správu o svojich zisteniach. Predtým sa Grossi vyjadril, že inšpekcia by mala potrvať od stredy do soboty.



Šéf šéf proruskej správy Záporožskej oblasti, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda, však vyhlásil, že návšteva tímu v elektrárni potrvá len jeden deň.



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, jej prevádzku však naďalej uskutočňujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.



Kremeľ označil misiu MAAE za "nevyhnutnú"; zároveň však vylúčil stiahnutie svojich vojakov z elektrárne. Ukrajina sa najskôr obávala, že by návšteva inšpekčného tímu mohla legitimizovať ruskú okupáciu záporožskej elektrárne, napokon však s misiou súhlasila.



Tím inšpektorov dozornej jadrovej agentúry OSN pod vedením Rafaela Grossiho pricestoval v utorok do Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Ukrajina trvala na tom, že inšpektori musia pricestovať do elektrárne z ukrajinského územia. MAAE musela preto získať bezpečnostné garancie ukrajinskej aj ruskej strany, aby inšpekčný tím mohol prekročiť frontovú líniu.



Podľa Kyjeva sú v elektrárni rozmiestnené stovky ruských vojakov a množstvo zbraní a munície.