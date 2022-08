Tím inšpektorov z MAAE dorazil do Záporožia

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (druhý vľavo) a šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi (druhý sprava) počas stretnutia v Kyjeve v utorok 30. augusta 2022. FOTO TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 31. augusta (TASR) - Tím inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), smerujúci do Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), dorazil v stredu do mesta Záporožie na juhu Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Bolo vidieť, ako konvoj asi 19 vozidiel, medzi ktorými sa nachádzalo aj desať bielych áut s označením OSN, vstupuje pred 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ) do Záporožia, uvádza korešpondent AFP. Skupina 14 inšpektorov, vedená šéfom MAAE Rafaelom Grossim, vyrazila v stredu ráno z Kyjeva.Krátko po tom, čo inšpektori dorazili do Záporožia, vyzval Kyjev Rusko, aby prestalo ostreľovať cesty vedúce do jadrovej elektrárne.uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.Atómová elektráreň sa nachádza v Enerhodare v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti. Spravodajca agentúry Reuters informoval, že inšpektori zrejme prenocujú v Záporoží, ktoré je pod kontrolou ukrajinskej vlády, a do Enerhodaru prídu až vo štvrtok.Ukrajina medzitým v stredu opäť obvinila ruskú armádu z ostreľovania Enerhodaru.uviedol šéf vojenskej správy Nikopoľského okresu Jevhen Jevtušenko. Pri ostreľovaní bola zasiahnutá aj budova enerhodarskej mestskej rady, uviedol tamojší starosta Dmytro Orlov.Záporožská jadrová elektráreň leží pri frontovej línii. V prvých týždňoch invázie ju obsadili ruské vojská. V priľahlej oblasti dochádza v súčasnosti k opakovanému ostreľovaniu, z ktorého sa navzájom obviňujú obe strany.Táto situácia vyvolala vo svete obavy a na inšpekciu elektrárne sa preto vydal aj tím inšpektorov z MAAE. Medzinárodní experti by mali v ZAES podľa Grossiho zostaťa následne vydať správu o svojich zisteniach. Šéf proruskej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda, však vyhlásil, že návšteva tímu MAAE v elektrárni potrvá len jeden deň.