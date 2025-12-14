< sekcia Zahraničie
Tím, ktorý bude reorganizovať Louvre, bude Philippe Jost
Jost bude naďalej zastávať funkciu prezidenta verejnej inštitúcie Obnova Notre-Dame de Paris, vytvorenej po požiari tejto katedrály v roku 2019.
Autor TASR
Paríž 14. decembra (TASR) - Tím poverený hĺbkovou reorganizáciou parížskeho múzea Louvre povedie Philippe Jost, ktorý je zodpovedný za vedenie verejnej inštitúcie dohliadajúcej na pokračujúce renovačné práce v katedrále Notre-Dame. S odvolaním sa na vyjadrenie francúzskej ministerky kultúry Rachidy Datiovej o tom informoval spravodajský web France Info, píše TASR.
Podľa Datiovej má Jost v rámci svojej misie spolupracovať s riaditeľkou Louvru Laurence Des Cars na dôkladnej reorganizácii múzea. „Musia sa prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré idú ďaleko za rámec bezpečnosti a ochrany,“ dodala ministerka bez bližších podrobností.
Jost bude naďalej zastávať funkciu prezidenta verejnej inštitúcie Obnova Notre-Dame de Paris, vytvorenej po požiari tejto katedrály v roku 2019. Momentálne v tomto chráme, otvorenom od 7. decembra 2024, pokračujú renovačné práce.
Celú svoju kariéru Jost pôsobil v sektore obrany. Dohľad nad rekonštrukciou Notre-Dame prevzal po generálovi Jeanovi-Louisovi Georgelinovi, ktorý zomrel náhle počas letnej dovolenky v roku 2023.
Louvre, najnavštevovanejšie múzeum sveta, je v súčasnosti v kríze po vlámaní a krádeži šperkov v hodnote 88 miliónov eur. Podľa vyšetrovateľov v osudný deň - 19. októbra - sa úteku páchateľov dalo zabrániť, chýbalo len približne 30 sekúnd.
Po zverejnení vážnych nedostatkov v oblasti bezpečnosti a po ďalších incidentoch čelí Louvre od pondelka hrozbe časovo neobmedzenej štrajkovej pohotovosti svojich zamestnancov.
