Tím OSN zachránil migrantov, ktorých pašeráci nechali uprostred Sahary

Ženeva 8. septembra (TASR) - Tím Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zachránil viac ako 80 migrantov, ktorých okradli prevádzači a nechali bez zásob v saharskej púšti. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Prevádzači opustili štyri nákladné vozidlá v ktorých viezli migrantov z Nigérie, Toga, Mali a Ghany približne 230 kilometrov severne od nigerského mesta Dirkou. Urobili tak po tom, čo spozorovali vojenské vozidlá. Migrantov v púšti ponechali bez jedla a vody.



Tri dni nato - 3. septembra - skupinu, v ktorej boli aj deti, náhodou našiel záchranný tím IOM. Mnohí z migrantov boli dehydrovaní, zranení a potrebovali okamžitú lekársku pomoc.



Podľa hovorcu IOM Paula Dillona prevádzači, ktorí väčšinou inkasujú platby vopred, často migrantov ponechávajú svojmu osudu, keď im hrozí prichytenie.



"Niekedy sa prevádzači vrátia bez svojich pasažierov. Nie je to ojedinelá udalosť, uviedol Dillon. "Vedia, čo sa stane, keď nechajú ľudí uviaznutých v púšti. Je to veľmi znepokojujúce, táto ľahostajnosť k ľudskému životu," dodal.



Od roku 2016 IOM pomohla zachrániť v oblasti Sahary už viac ako 20.000 migrantov, prevažne obyvateľov krajín západnej Afriky smerujúcich do Európy. V rámci záchranných a pátracích operácií sa však niekedy nájdu už len ľudské pozostatky.



"Je to obrovský priestor, existuje veľmi veľa možných trás smerom na sever a na hliadky nemáme dostatok zdrojov," skonštatoval Dillon.