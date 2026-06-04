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Tím právnikov Nicolása Madura posilní advokátka repera Diddyho

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zatkli americké špeciálne jednotky v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku.

Autor TASR
New York 4. júna (TASR) - Právnický tím venezuelského prezidenta Nicolása Madura posilní advokátka, ktorá na súde zastupovala repera Seana „Diddyho“ Combsa. Vyplýva to zo súdnych dokumentov zverejnených vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Anna Estevaová bol súčasťou právnického tímu, ktorý minulý rok Combsa zbavil obvinení z kupliarstva a vydierania, za čo mu hrozilo až doživotie. Namiesto toho bol odsúdený na 4 roky a 2 mesiace za sexuálne zneužívanie a trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie.

Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zatkli americké špeciálne jednotky v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku. Pred súdom sa zodpovedajú z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Venezuelský líder mal údajne využívať svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Maduro obvinenia odmieta.

Madurov syn Nicolás Maduro Guerra v máji uviedol, že jeho otec je vo väzenskej cele s ďalšími 18 väzňami. Nakrátko bo do nej umiestnený aj americký reper 6ix9ine pre porušenie pravidiel podmienečného prepustenia.
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