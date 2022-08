Tím vedcov plánuje vzkriesiť vyhynutého tasmánskeho tigra

Canberra 17. augusta (TASR) - Americkí a austrálski vedci plánujú "vzkriesiť" tasmánskeho tigra, ktorý vyhynul pred takmer storočím. Chcú na to využiť kmeňové bunky a prepis génov, pričom odhadujú, že prvý jedinec by mohol byť vypustený do voľnej prírody asi o desať rokov. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Vyhynutý vakovlk tasmánsky (Thylacinus cynocephalus), ktorý je ľudovo prezývaný aj tasmánsky tiger, patrí do skupiny vačkovcov rovnako ako kengura. Posledný jedinec tohto druhu uhynul v zoo v Tasmánii v roku 1936.



Austrálski a americkí bádatelia však plánujú odobrať živé kmeňové bunky iným vačkovcom s podobnou DNA, akú mal tasmánsky tiger. Následne použijú metódu prepisovania génov, aby tak tento vyhynutý druh – alebo aspoň jemu čo najpríbuznejšieho živočícha – opäť "vzkriesili".



"Veríme, že o desať rokov by sme už mohli mať prvé mláďatko vakovlka," vyhlásil profesor Melbournskej univerzity Andrew Pask, ktorý výskum o tasmánskom tigrovi vedie.



Mnohí vedci sú však voči snahe americko-austrálskeho odborného tímu skeptickí, oživenie vyhynutých druhov označujú za "rozprávku" a tvrdia, že ide skôr len "o pritiahnutie pozornosti médií než o skutočnú vedu".



Stanica BBC dodáva, že austrálski vedci sa o vzkriesenie tasmánskeho tigra pokúšajú už niekoľko desaťročí – snažia sa extrahovať najmä životaschopné vzorky DNA.