Time na zoznam 100 najvplyvnejších ľudí zaradil Zelenského i Putina

New York 23. mája (TASR) - Americký týždenník Time v pondelok zverejnil svoj zoznam najvplyvnejších ľudí sveta za rok 2022. Sú na ňom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i šéf Kremľa Vladimir Putin. TASR správu prevzala z webových stránok denníka USA Today a televízie NDTV.



Zoznam obsahuje 100 osobností rozdelených do šiestich kategórii. Medzi lídrami sú okrem Zelenského a Putina aj americký prezident Joe Biden, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz i čínsky prezident Si Ťin-pching.



Herečky Sarah Jessica Parkerová a Mila Kunisová či herec Channing Tatum sú v kategórii umelcov. V kategórii "titanov" zaradil Time na zoznam generálneho riaditeľa spoločnosti Apple Tima Cooka, televíznu moderátorku Oprah Winfreyovú i šéfku Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeovú. Medzi "ikonami" je okrem iných šéfredaktor ruského nezávislého denníka Novaja gazeta Dmitrij Muratov.



Zelenskyj bol na čele hlasovania čitateľov týždenníka Time o osobách, ktoré si podľa nich zaslúžia zaradenie do každoročného zoznamu najvplyvnejších ľudí Time 100. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 3,3 milióna ľudí, uviedol týždenník na svojej webovej stránke.



Zelenskyj sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu snaží získať pomoc pre svoju krajinu od svetových lídrov. Tento bývalý komediant sa stal prezidentom Ukrajiny v roku 2019 bez predchádzajúcich politických skúseností, pripomína Time.



Time 100 je zoznam 100 najvplyvnejších ľudí sveta, ktorý tento týždenník každoročne zostavuje. Po prvý raz bol zverejnený v roku 1999. Úradujúci čínsky prezident Si Ťin-pching sa do tohto zoznamu dostal celkovo 13-krát.