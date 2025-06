Británia podľa médií uvalí sankcie na dvoch izraelských ministrov

Londýn 10. júna (TASR) - Británia i ďalší jej zahraniční spojenci uvalia sankcie na dvoch krajne pravicovo orientovaných izraelských ministrov Itamara Ben Gvira a Becalela Smotriča v súvislosti s ich krokmi týkajúcimi sa vojny v Pásme Gazy, napísal v utorok britský denník The Times. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Londýn sa tak pripojí ku Kanade, Austrálii, Novému Zélandu a ďalším krajinám, ktoré zmrazujú majetok a uvaľujú cestovné obmedzenia na izraelského ministra pre národnú bezpečnosť Ben Gvira, ktorý je židovským osadníkom zo Západného brehu Jordánu, a na šéfa rezortu financií Smotriča.



Britské ministerstvo financií sa k tvrdeniam v článku The Times bezprostredne nevyjadrilo.



Británia, rovnako ako ďalšie európske krajiny, stupňuje tlak na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby ukončila blokádu humanitárnej pomoci pre Gazu. Zahraniční experti opakovane varovali, že tejto palestínskej enkláve nezvratne hrozí hladomor.



Londýn v máji pozastavil rokovania o voľnom obchode s Izraelom pre jeho uplatňovanie „nespravodlivej politiky“ na okupovanom Západnom brehu Jordánu a v Gaze, predvolal si izraelského veľvyslanca a oznámil ďalšie sankcie proti židovským osadníkom na Západnom brehu Jordánu, pripomína Reuters.



Šéf britskej diplomacie David Lammy, ktorý najnovšiu izraelskú ofenzívu v Gaze označil za „ďalšiu temnú fázu v tomto konflikte“, predtým odsúdil Smotričove výroky o vyčistení Gazy a presídlení jej obyvateľov do tretích krajín.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok vyhlásil, že Británia informovala Izrael o rozhodnutí uvaliť sankcie na dvoch ministrov. „Boli sme informovaní o rozhodnutí Spojeného kráľovstva zaradiť dvoch našich ministrov na britský sankčný zoznam. Je škandalózne, že zvolení predstavitelia a členovia vlády sú terčom takýchto opatrení,“ povedal Saar na tlačovej konferencii podľa agentúry AFP.



Rozhodnutie medzičasom odsúdili i Smotrič a Ben-Gvir, dodáva AFP.