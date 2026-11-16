< sekcia Zahraničie
Times: Bývalý šéf Nvidie Jensen Huang zvažuje návrat do funkcie
Huang z funkcie odstúpil vo štvrtok. Kontroverziu vyvolalo odhalenie, že 63-ročný ženatý muž mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. novembra (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ americkej spoločnosti Nvidia Jensen Huang zvažuje svoj návrat do funkcie. Odstúpil z nej vo štvrtok po správach o mimomanželskom vzťahu so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu. S odvolaním sa na viaceré zdroje o tom v nedeľu informoval denník Financial Times (FT), píše TASR.
Huang podľa viacerých zdrojov FT rokoval o možnom návrate aj napriek prebiehajúcemu nezávislému vyšetrovaniu iniciovanému predstavenstvom Nvidie. Jeden Huangov spojenec pre FT povedal, že zostavujú „vojnovú miestnosť“ pre manažérov zo Silicon Valley, ktorí budú lobovať za jeho návrat a pokúsia sa tiež získať podporu Bieleho domu.
Takmer každý, kto v oblasti technológií niečo znamená, „miluje Huanga“ podľa jedného zdroja FT a on sám toto úsilie podporuje. Kampaň za jeho návrat sa tento víkend rozprúdila po tom, čo šéf Tesly Elon Musk a riaditeľ Epic Games Tim Sweeney podporili návrat Huanga do funkcie. Podobné požiadavky v otvorenom liste podporilo aj viacero zamestnancov Nvidie.
Návrat Huanga do funkcie ale zrejme narazí na odpor niektorých kľúčových postáv vo Washingtone. Napríklad minister financií Scott Bessent v nedeľu vyzval na „dramatickú zmenu“ vo vedení spoločnosti po Huangovom odchode. Proti môže byť aj samotné predstavenstvo Nvidie a Huang ani zďaleka nevlastní dostatočne veľký podiel vo firme na jeho prehlasovanie.
Huang z funkcie odstúpil vo štvrtok. Kontroverziu vyvolalo odhalenie, že 63-ročný ženatý muž mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú zo špionáže pre čínsku vlády. Od Huanga mala údajne získať podrobnejšie informácie o amerických čipoch pre umelú inteligenciu.
Huang podľa viacerých zdrojov FT rokoval o možnom návrate aj napriek prebiehajúcemu nezávislému vyšetrovaniu iniciovanému predstavenstvom Nvidie. Jeden Huangov spojenec pre FT povedal, že zostavujú „vojnovú miestnosť“ pre manažérov zo Silicon Valley, ktorí budú lobovať za jeho návrat a pokúsia sa tiež získať podporu Bieleho domu.
Takmer každý, kto v oblasti technológií niečo znamená, „miluje Huanga“ podľa jedného zdroja FT a on sám toto úsilie podporuje. Kampaň za jeho návrat sa tento víkend rozprúdila po tom, čo šéf Tesly Elon Musk a riaditeľ Epic Games Tim Sweeney podporili návrat Huanga do funkcie. Podobné požiadavky v otvorenom liste podporilo aj viacero zamestnancov Nvidie.
Návrat Huanga do funkcie ale zrejme narazí na odpor niektorých kľúčových postáv vo Washingtone. Napríklad minister financií Scott Bessent v nedeľu vyzval na „dramatickú zmenu“ vo vedení spoločnosti po Huangovom odchode. Proti môže byť aj samotné predstavenstvo Nvidie a Huang ani zďaleka nevlastní dostatočne veľký podiel vo firme na jeho prehlasovanie.
Huang z funkcie odstúpil vo štvrtok. Kontroverziu vyvolalo odhalenie, že 63-ročný ženatý muž mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú zo špionáže pre čínsku vlády. Od Huanga mala údajne získať podrobnejšie informácie o amerických čipoch pre umelú inteligenciu.