Times of Israel: Na izraelskom útoku sa podieľal aj Mossad

Jeruzalem 13. júna (TASR) - Izraelský bezpečnostný predstaviteľ pre portál Times of Israel v piatok dopoludnia povedal, že Izrael strávil roky prípravami na operáciu proti iránskemu jadrovému a raketovému programu. Údajne na iránske územie prepašoval drony a rôzne presné zbraňové systémy. Spolupracovali na tom izraelské ozbrojené sily a rozviedka Mossad, informuje TASR.



Podľa predstaviteľa agenti Mossadu zriadili základňu dronov na iránskom území neďaleko Teheránu. Drony boli aktivované v noci a zasiahli odpaľovacie zariadenia rakiet zem-zem namierených na Izrael.



Okrem toho boli do Iránu prepašované vozidlá so zbraňovými systémami. Tieto systémy vyradili z činnosti iránsku protivzdušnú obranu a poskytli izraelským lietadlám vzdušnú nadvládu a voľný postup nad Iránom.



Na uskutočnenie operácie bolo podľa predstaviteľa potrebné „precízne myslenie, odvážne plánovanie a chirurgická presnosť všetkých moderných technológií, špeciálnych jednotiek a agentov operujúcich v srdci Iránu,“ Predstaviteľ uviedol, že izraelskí agenti „úplne unikli očiam miestnych spravodajských služieb“.