Times of Israel: Prímerie malo neistý začiatok, zatiaľ sa dodržiava

Jeruzalem 8. augusta (TASR) – Militanti zo skupiny Palestínsky islamský džihád (PIJ) odpálili rakety na mesto Sderot v južnom Izraeli a ďalšie obce pri hranici niekoľko minút po tom, ako v nedeľu večer vstúpilo do platnosti ich prímerie s Izraelom. TASR o tom informuje na základe správ izraelských médií.



Spravodajský server The Times of Israel však v noci na pondelok uviedol, že prímerie napriek "neistému začiatku" zatiaľ zjavne trvá. Podľa správy strelu odpálenú z Gazy zachytil izraelský protiraketový systém Želená kupola.



Server Ynetnews písal o viacerých raketách vystrelených z pásma Gazy niekoľko minút po začiatku prímeria. Uviedol tiež, že len krátko pred dohodnutým termínom zastavenia bojov militanti odpáli ďalšie rakety na juhoizraelské mesto Beerševa a obce pri hranici s Gazou, pričom izraelská armáda reagovala úderom na sklady rakiet, odpaľovacie zariadenia a ďalšie ciele PIJ.



Izraelská armáda v oznámení zverejnenom tri minúty po začiatku prímeria podľa agentúry AFP uviedla, že v reakcii na rakety vystrelené na izraelské územie "útočí na širokú škálu cieľov" PIJ. V následnom vyhlásení doplnila, že "posledné" údery vykonala o 23.25 h miestneho času (22.25 h SELČ).



Predstavitelia Izraela a Palestínskeho islamského džihádu potvrdili, že prímerie sprostredkované Egyptom sa začína v nedeľu o 23.30 h miestneho času (22.30 h SELČ). Ukončiť má trojdňový konflikt medzi Izraelom a militantmi z PIJ, ktorý je najhoršou eskaláciou bojov v pásme Gaze od 11-dňovej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z vlaňajšieho mája.



Izrael od piatka podnikal intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele PIJ v Gaze. Palestínski militanti medzitým vystrelili na Izrael takmer 1000 rakiet.



"Situácia je stále veľmi krehká a všetky strany vyzývam, aby dodržiavali prímerie," uviedol vyslanec OSN pre Blízky východ Tor Wennesland v tvíte, v ktorom privítal prímerie, poďakoval Egyptu a prisľúbil pokračovať v snahe o naliehavé zníženie napätia.