Times of Israel:Prezident momentálne nemôže udeliť milosť Netanjahuovi
Netanjahu je obžalovaný z korupcie v prípadoch, v ktorých mal údajne vybavovať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách.
Autor TASR
Tel Aviv 8. mája (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog počas tajnej schôdzky v marci údajne povedal dôverníkovi Benjamina Netanjahua, že v súčasnosti nemôže udeliť milosť predsedovi vlády. TASR o tom informuje na základe správy portálu The Times of Israel (TOI).
Počas schôdzky v byte spoločného priateľa sa Herzog podľa TOI sťažoval pravicovému novinárovi Jacobovi Bardugovi, že v súvislosti s otázkou udelenia milosti čelí kritike z oboch strán politického spektra.
„Ľavica si myslí, že mu udelím milosť za každú cenu. Považujú ma za podozrivého, ešte skôr ako niečo urobím. Medzitým vy nepretržite podnecujete pravicu proti mne,“ povedal Herzog Bardugovi podľa stanice Channel 12.
„Ako môžem Netanjahuovi udeliť milosť, keď nikdy ani nepodal žiadosť? To, čo nám predložil, nie je žiadosť a nemá žiadnu šancu na schválenie,“ citovala Herzoga televízia. Prezident hovoril o liste, ktorý mu Netanjahuovi právnici predložili začiatkom roka 2026. Premiér v ňom neprijal obvinenia, no napriek tomu tvrdil, že si milosť zaslúži.
V reakcii na Herzogove vyjadrenia televízia uvádza, že Bardugo opäť trval na tom, že musí Netanjahuovi udeliť milosť. Tvrdil, že by mu to pomohlo zjednotiť rozdelenú krajinu. „Premýšľajte o tom, ako sa budete cítiť, keď sa zvítate s (americkým prezidentom Donaldom) Trumpom po jeho prílete do Izraela a prezident vám ani nepodá ruku a nepozdraví vás. Bude to pre vás príjemné?“ povedal údajne Bardugo.
Stretnutie sa konalo v marci, keď Izrael ešte očakával, že Trump navštívi krajinu na Deň nezávislosti, aby si prevzal najvyššie ocenenie udeľované štátom Izrael, píše TOI. Najmä pre vojnu na Blízkom východe k stretnutiu napokon nedošlo.
Netanjahu je obžalovaný z korupcie v prípadoch, v ktorých mal údajne vybavovať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách a tiež prijatia luxusných darov od bohatých podnikateľov výmenou za politické protislužby.
