Timmermans chce zavedenie minimálnej mzdy vo všetkých štátoch EÚ

Brusel 6. mája (TASR) - Kandidát európskych socialistov na predsedu budúcej Európskej komisie (EK) a súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans sa v pondelok vo Varšave vyslovil za zavedenie minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch Európskej únie, čo by podľa jeho názoru malo znížiť rastúcu polarizáciu medzi bohatými a chudobnými Európanmi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Potrebujeme minimálnu mzdu v Európskej únii, ktorá bude v každej členskej krajine vypočítaná na 60 percent priemernej mzdy v danom štáte," uviedol holandský socialistický politik v pozícii pozvaného hosťa na podujatí poľských sociálnych demokratov, ktoré sa uskutočnilo v rámci príprav na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu (23. - 26. mája).



Timmermans upozornil, že pracovníci z východnej Európy sú príliš často platení menej ako ich kolegovia na Západe a to v situácii, keď ich náklady na živobytie "nie sú až také odlišné".



AFP pripomenula, že v súčasnosti má 22 z 28 členských štátov EÚ minimálnu mzdu stanovenú zákonom. Rozdiely sú však extrémne, keď v roku 2017 bol v Bulharsku platový priemer vo výške okolo 235 eur, kým v Luxembursku to bolo 1999 eur mesačne.



Snahy o zavedenie všeobecnej minimálnej mzdy v EÚ však čelia silnej opozícii viacerých krajín a politikov, ktorí upozorňujú, že to povedie k oslabeniu konkurencieschopnosti a národnej suverenity v mzdových otázkach.



Timmermans naznačil aj potrebu zdaniť veľké spoločnosti sadzbou vo výške 18 % podľa ich ziskov dosiahnutých na území EÚ a zasadil sa aj za takú sociálnu politiku, ktorá povedie k zníženiu rozdielov medzi bohatými a menej bohatými krajinami. Ďalším opatrením, ktoré plánuje Timmermans presadiť, je zavedenie všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov EÚ bez ohľadu na to, v ktorej členskej krajine sa nachádzajú.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)