Timmermans napísal Británii v súvislosti s brexitom

Londýn 26. decembra (TASR) - Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans napísal Británii "milostný list", v ktorom vyjadril svoj zármutok nad jej rozhodnutím opustiť Európsku úniu a zdôraznil, že v EÚ ju vždy radi opäť privítajú. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Teraz ťa už poznám. A milujem ťa. Pre to čo si a čo si mi dala. Som ako starý milenec. Poznám tvoje silné stránky i slabosti," napísal Timmermans na adresu Británie vo štvrtkovom vydaní denníka The Guardian, z ktorého citovala agentúra AFP.



"Rozhodli ste sa odísť. Láme mi to srdce, ale rešpektujem toto rozhodnutie," dodal v článku nazvanom "Môj milostný list Británii: rodinné väzby, ktoré sa nemôžu nikdy pretrhnúť". Dodal, že návrat Británie do EÚ bude vždy "vítaný".



V Británii v decembrových predčasných voľbách posilnila Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona, ktorého vláda tak so silnejším mandátom pokračuje v pláne vyviesť krajinu z Európskej únie. Termínom tzv. brexitu je po viacerých odkladoch 31. január 2020. Ak Spojené kráľovstvo opustí v tomto plánovanom termíne, nastane tzv. prechodné obdobie, ktoré bude trvať do konca roka 2020.