Timmermans vyzval proti protestom v súvislosti s konfliktom v Gaze

Brusel/Amsterdam 15. apríla (TASR) - Líder holandskej Ľavicovej aliancie (Zelení – Strana práce) Frans Timmermans vyzval v pondelok občanov krajiny, aby počas Národného dňa spomienok na mŕtvych (Dodenherdenking) 4. mája neorganizovali protesty súvisiace s konfliktom v Pásme Gazy. Na správu portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Timmermans v článku pre časopis Vrij Nederland, ktorý začal vychádzať počas druhej svetovej vojny, napísal, že Holanďania si 4. mája pripomínajú svojich mŕtvych a robia to v tichosti.



"Nechajte si protesty na inokedy," odkázal tým, ktorí sa chystajú protestovať proti Izraelu. Jeho slová nasledujú po tom, ako v marci protiizraelské protesty narušili otvorenie Národného múzea holokaustu v Amsterdame. Demonštranti vtedy protestovali proti prítomnosti izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga.



Timmermans zároveň upozornil na rastúci výskyt antisemitizmu v Holandsku, a to najmä v školách po útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej izraelskej vojenskej reakcii v Pásme Gazy, ktorá si vyžiadala viac ako 33.000 mŕtvych Palestínčanov. Podľa jeho výzvy by sa antisemitizmus mal riešiť ako súčasť "širšieho boja proti dehumanizácii, nenávisti a vylúčeniu".



Timmermans zdôraznil, že antisemitizmus treba vnímať ako "kanárika v uhoľnej bani", čiže ako ukazovateľa stavu tolerancie v spoločnosti. "Keď sa zvyšuje miera antisemitizmu, zvyšuje sa aj nenávisť voči ostatným. A keď vzrastie nenávisť, žiadna menšina nebude v bezpečí," vysvetlil.



Bývalý holandský eurokomisár kritizuje politikov, ktorí kombinujú podporu Izraela s diskriminačným jazykom voči iným menšinám, čo je podľa DutchNews.nl narážka na populistického lídra Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa. Timmermans vo svojom článku tvrdí, že proti všetkým formám xenofóbie a nenávisti treba bojovať kolektívne.



"Kde je xenofóbia, tam je nenávisť voči Židom. Ak chcete ukončiť nenávisť voči Židom, bojujte proti všetkým formám xenofóbie," odkázal.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)