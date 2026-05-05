Timmyho vysielač GPS sa odmlčal, zrejme je mŕtvy
Samec vráskavca obrovského prezývaného Timmy pravdepodobne uhynul.
Berlín 5. mája (TASR) - Samec vráskavca obrovského prezývaného Timmy pravdepodobne uhynul. Vyplýva to z informácií morských biológov z nemeckého Oceánografického múzea, pretože jeho vysielač GPS už dlhší čas nedodal žiadne informácie. Zariadenie funguje len v prípade, keď je veľryba pri hladine a nadychuje sa, v hlbokých vodách nefunguje, píše TASR podľa denníka Bild.
"Veľryba bola vo veľmi oslabenom stave. Opakovane uviazla na plytčine a k tomu všetky pokusy o jej záchranu, to ju vysililo. S najväčšou pravdepodobnosťou nemala dostatok síl, aby plávala v hlbokej vode a už nie je nažive," uviedlo podľa denníka Bild múzeum vo svojom vyhlásení.
GPS vysielač, ktorý bol pripojený na Timmyho telo, vysielal dáta, ktoré nie sú verejne dostupné. Prístup k nim majú iba členovia iniciatívy, ktorá sa zasadila za jeho záchranu, a ministerstvo životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko. Súkromná iniciatíva tvrdila, že vysielač má poskytovať informácie o životných funkciách zvieraťa. Nič také ale podľa morských expertov nie je možné a GPS vysielač má poskytovať iba lokalizačné dáta.
Loď „Fortuna B“ so špeciálnym zariadením na prepravu Timmyho má od nedele večer deaktivovaný sledovací systém a jej miesto pobytu nie je známe. Jej kapitán dal v sobotu ráno príkaz vypustiť Timmyho na voľnom mori.
Približne štyri- až šesťročný samec vráskavca obrovského bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori začiatkom marca. Počas približne 60 dní sa väčšinu času zdržiaval v plytkých vodách. Odborníci boli ohľadom šancí Timmyho na prežitie skeptickí.
