Timothy Dalton, dvojnásobný agent 007, má 80 rokov
Autor TASR
Cardiff 20. marca (TASR) - Timothy Dalton stvárnil dvakrát Jamesa Bonda, konkrétne vo filmoch Dych života a Povolenie zabíjať. V roku 1970 hral Heatcliffa v televíznej adaptácii románu Búrlivé výšiny, ktorý inšpiroval 18-ročnú Kate Bush k napísaniu míľnikového pesničkového hitu Wuthering Heights. Populárny britský herec bude mať v sobotu 21. marca 80 rokov.
Ešte predtým, ako sa ujal úlohy agenta 007, preslávil sa ako častý seriálový herec a celkovo mu pre jeho hereckú eleganciu dávali úlohy v klasikách z aristokratického prostredia, navyše vyrástol a neustále sa vracal do rolí literárnych osobností na divadelných doskách. Na striebornom plátne už v mladom veku zaujal aj v životopisných historických drámach Cromwell a Mária, kráľovná škótska.
Timothy Dalton sa narodil 21. marca 1946 vo waleskom meste Colwyn Bay. Odmalička vyrastal v prostredí prajúcom umeniu, najmä divadelnému. Ako šestnásťročného ho v londýnskom divadle očarila Shakespearova dráma Macbeth a zamieril na Kráľovskú akadémiu dramatického umenia. Počas angažmánu v birminghamskom divadle sa predstavil v hre Svätá Jana od Georgea Bernarda Shawa a neskôr na londýnskych doskách už ako člen Kráľovskej Shakespearovej spoločnosti zažiaril vo svetoznámom diele Rómeo a Júlia.
Keď prekročil dvadsiatku, začal pôsobiť v televízii. Jeho prvý zásah na striebornom plátne mal hviezdne okolnosti, historický film Lev v zime (1968) bol oscarový a mladík si v ňom zahral po boku hollywoodskych hviezd Petera O'Toolea, Anthonyho Hopkinsa a Katharine Hepburnovej. Aj ďalšie Daltonove významné stvárnenia mali historickú pečať - Cromwell (1970), Búrlivé výšiny (1970) a Mária, kráľovná škótska (1971).
V týchto rokoch mal možnosť predviesť sa v úlohe najslávnejšieho špionážneho agenta. "V roku 1968, keď sa Sean Connery chystal vzdať Bonda, spýtali sa ma, či by som mal záujem. Zdalo sa mi to ako najhlúpejší nápad na svete. Mal som asi 25 rokov a Bond by mal mať aspoň okolo tridsiatky,“ spomínal svojho času britský herec, ktorý na rolu dozrel v inej ére.
Keď sa Roger Moore po filme A View to a Kill rozhodol úlohu agenta 007 zanechať, producenti a režisér John Glen stáli pred náročnou úlohou nájsť novú hlavnú postavu pre už pätnástu bondovku. Zároveň chceli vyrukovať s novým prístupom a výber sa naplno rozbehol v januári 1986. Z množstva testov a výberových konaní absolvoval 12. mája konkurz aj Pierce Brosnan, ale o pár dní televízia NBC obnovila jeho zmluvu a stal sa v tom čase nedostupným. Tvorcovia sa začali obzerať po hercovi s tvrdším výrazom a rozhodli sa pre Daltona, ktorý bol na ich zozname 20 rokov.
Vtedy už Dalton cítil, že Jamesovi Bondovi by mohol prepožičať svoje umenie. Spočiatku dokonca odmietol absolvovať kamerovú skúšku, keďže veril, že jeho herecké výsledky hovoria samy za seba, producenti ho však chceli vidieť na plátne. Po podpise zmluvy sa všetci zhodli na bližšom návrate k duchu knižných predlôh Iana Fleminga. Dalton si v príprave znovu prečítal všetky jeho romány. V stvárnení hrdinu, vo filmoch Dych života (1987) a Povolenie zabíjať (1989), nebol taký odľahčený ako jeho predchodca, bol skôr tvrdší a výrazovo bližší Connerymu.
Medzitým Dalton upútal aj v komediálnej dráme Hawks. V 90. rokoch žiaril v televíznom seriáli Scarlett (1994), adaptácii slávnej knihy Juh proti Severu od Margaret Mitchellovej. Výpočet jeho výrazných úloh v známych dielach obsahuje aj tv-drámu Kleopatra (1999), kinové snímky Americkí štvanci (2001), Turista (2010) a seriály Penny Dreadful (2014-16) a Doom Patrol (2019-23).
Timothy Dalton mal v mladosti vzťah s reportérkou Kate Adieovou, neskôr žil s herečkou Vanessa Redgraveovou. Pár tvorili v rokoch 1971 až 1986 a spoločne účinkovali v niekoľkých filmoch. Istý čas mal krátke vzťahy aj s herečkami Stefanie Powersovou a Whoopi Goldbergovou. Od roku 1995 bol 8 rokov partnerom hudobníčky Oksany Grigorievovej, spoznali sa v čase, keď tlmočila pre ruského filmára Nikitu Michalkova. Pár má spolu syna, ktorý sa narodil v roku 1997.
Dalton má svoje sídlo v Hollywoode, ale často sa zdržuje aj vo vlasti a navštevuje zápasy svojho obľúbeného futbalového klubu Manchester City.
