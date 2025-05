Tímu prokurátorky EÚ bránili v Grécku pri vyšetrovaní podvodov

Atény 27. mája (TASR) - Hlavná prokurátorka EÚ Laura Kövesiová vyhlásila, že jej tím bude pokračovať vo vyšetrovaní veľkého podvodu týkajúceho sa poľnohospodárskych dotácií z fondov EÚ v Grécku bez ohľadu na útoky či zastrašovanie, napísal magazín Politico citovaný webom eKathimerini, píše TASR.



Grécky web objasnil, že 19. mája sa Európska prokuratúra (EPPO) v spolupráci s gréckou políciou pokúsila o raziu v centrále gréckej agentúry spravujúcej poľnohospodárske dotácie EÚ (OPEKEPE). Narazila však na odpor zo strany zamestnancov.



Prokuratúre sa napokon podarilo zhromaždiť potrebné dôkazy a grécka vláda nakoniec odvolala predsedu OPEKEPE Nikolaosa Salatasa. EPPO totiž vo svojom vyhlásení upozornila na nespoluprácu zo strany vedenia úradu.



Kövesiová vo svojom vyhlásení privítala túto reakciu gréckej vlády a ubezpečila grécku verejnosť, že EPPO „bude vo svojej práci pokračovať dôsledne a nestranne, bez ohľadu na útoky a zastrašovanie voči svojim prokurátorom“. Vyslovila predpoklad, že cieľom konania v OPEKEPE je odviesť pozornosť verejnosti od skutočnej podstaty prípadu, a to zistiť, či došlo alebo nedošlo k organizovanému podvodu s poľnohospodárskymi dotáciami a ku korupcii.



Medzičasom grécky minister poľnohospodárstva Costas Tsiaras v utorok prisľúbil úplnú transparentnosť a súčinnosť pri vyšetrovaní podozrení z podvodu s eurodotáciami. Dodal, že všetci farmári, u ktorých sa zistí, že podviedli úrady, sa za to budú zodpovedať.



Vyšetrovanie sa týka tisícov neoprávnených žiadateľov, ktorí v rokoch 2019 – 2022 údajne získali dotácie cez falošné nároky na verejné pozemky, a to zrejme s účasťou úradníkov OPEKEPE.



Grécka vláda tvrdí, že vyplácanie podpory z eurofondov pokračuje, no prípad odhalil vážne zlyhania systému kontroly a vyvolal napätie vo vzťahoch Grécka s Bruselom, doplnila agentúra AFP.