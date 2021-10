Tina Turnerová predala spoločnosti BMG práva k svojim piesňam

Zürich 6. októbra (TASR) – Švajčiarska speváčka amerického pôvodu Tina Turnerová predala práva k svojmu piesňovému katalógu hudobnému vydavateľstvu BMG. Dohoda zahŕňa jej podiely z nahrávok, ako aj práva na spravovanie jej mena a imidžu, informoval v stredu denník The Guardian.



Suma nebola zverejnená, podľa zmieneného periodika však išlo o najväčší obchod, aký kedy spoločnosť BMG uzavrela so sólovým interpretom. Turnerová sa tak pridala k ďalším hviezdam hudobného šoubiznusu, ktorí odpredali práva k svojej tvorbe – vrátane Boba Dylana či Neila Younga.



Revolúcia v streamovaní hudby otvorila dvere k obchodovaniu s autorskými právami spevákov a skladateľov, pričom táto stratégia sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou spravovania ich majetku. „Som si istá, že ochrana môjho celoživotného diela je v spoľahlivých rukách," vyhlásila speváčka.



„Hudobná dráha Tiny Turnerovej inšpirovala stovky miliónov ľudí na celom svete a stále si získava nové publikum. Je pre nás preto cťou, že môžeme manažovať jej hudobné a komerčné záujmy," uviedol Hartwig Masuch, riaditeľ spoločnosti BMG Rights Management so sídlom v Berlíne.



Tina Turnerová, vlastným menom Anna Mae Bullocková, má na konte desať štúdiových albumov, dva koncertné albumy, dva soundtracky a šesť kompilácií. Medzi jej najväčšie hity patria We Don't Need Another Hero, What's Love Got to Do with It, Private Dancer, The Best či I Don't Wanna Fight.