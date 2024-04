Tínedžer v Nemecku pravdepodobne na smrť dobodal bezdomovca

Dortmund 5. apríla (TASR) - Trinásťročný chlapec v západonemeckom meste Dortmund údajne vo štvrtok večer nožom na smrť pobodal bezdomovca. Uviedla to v piatok tamojšia polícia aj prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pitva odhalila, že 31-ročná obeť bola usmrtená niekoľkými bodnými ranami, pričom je isté, ich spôsobilo dieťa "mladšie než je vek trestnej zodpovednosti". Čin chlapca, údajne bulharskej národnosti, dokumentuje videozáznam zhotovený mobilným telefónom.



Medzi ním a usmrteným bezdomovcom malo najskôr dôjsť k hádke, čo potvrdili aj výpovede troch ďalších maloletých osôb, ktoré boli dočasne zadržané. Polícia v súvislosti s činom ešte vo štvrtok večer zadržala domnelého 13-ročného páchateľa, ako aj zmienené tri osoby vo veku 13, 14 a 15 rokov. Dvoch 13-ročných, ktorí ešte nedosiahli vek trestnej zodpovednosti, prepustili z väzby bezprostredne po vypočutí.



Zvyšných dvoch tínedžerov, ktorí mali právneho zástupcu, prepustili z väzby v piatok, pričom momentálne sa nepredpokladá, že by sa na čine podieľali, píše DPA.



Políciu na miesto činu privolali svedkovia, ktorí začuli hádku. Štyria tínedžeri následne utiekli, polícia ich však dolapila už o niekoľko minút a predbežne zadržala.



Podľa doterajšieho vyšetrovania polície sa štvorica s obeťou zrejme náhodne stretla náhodne v prístave. Hádka medzi domnelým páchateľom a obeťou údajne prerástla do násilnej potýčky, ktorá vyústila do toho, že chlapec bezdomovca pobodal. Pravdepodobnú vraždenú zbraň, a síce nôž, vypátral neďaleko miesta činu policajný pes.