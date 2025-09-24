Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tínedžer vo Francúzsku zaútočil nožom na učiteľku hudby

Učiteľka bola hospitalizovaná; podľa viacerých médií jej život nie je ohrozený.

Autor TASR
Benfeld 24. septembra (TASR) - Polícia vo Francúzsku zadržala 14-ročného žiaka prvého stupňa strednej školy v meste Benfeld v regióne Alsasko, ktorý nožom zaútočil na 66-ročnú učiteľku hudby a spôsobil jej zranenia na tvári. K incidentu došlo v stredu ráno na začiatku vyučovania, informoval na svojom webe denník Le Monde, píše TASR.

Škola bola po útoku evakuovaná. Páchateľ z miesta činu ušiel, ale príslušníkom žandarmérie sa ho veľmi rýchlo podarilo vypátrať a zadržať.

Tínedžera po zadržaní previezli do nemocnice, pretože si v čase policajného zásahu na tele spôsobil zranenia nožom.

Podľa denníka Le Figaro ide o problémového chlapca, ktorý bol najprv v pestúnskej starostlivosti a neskôr v resocializačnom zariadení. Na jar 2024 boli úrady informované, že „maľoval na múr školy svastiky“ a „je evidentne fascinovaný (nacistickým vodcom Adolfom) Hitlerom“.

Odchádzajúca ministerka školstva Élisabeth Bornová tento útok dôrazne odsúdila a informovala, že v danej škole bol aktivovaný tím psychológov, ktorí majú byť nápomocní študentom a pedagogickým zamestnancom.
