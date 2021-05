Tínedžer zabil v predškolskom zariadení tri deti a dve opatrovateľky

Rio de Janeiro 5. mája (TASR) - Osemnásťročný mladík oháňajúci sa ostrým predmetom vnikol v utorok do predškolského zariadenia v južnej Brazílii a zabil tri deti a dve opatrovateľky. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Ďalšie dieťa utrpelo pri útoku zranenia. Prípad sa stal v predškolskom zariadení Aquarela v meste Saudades, uviedol hovorca vojenskej polície major Rafael Antonio da Silva zo štátu Santa Catarina na juhu Brazílie.



"Toto je najsmutnejší deň našej histórie," povedal starosta mesta Saudades, Maciel Schneider. "Naozaj neviem, ako budeme ďalej fungovať. Toto je moje prvé funkčné obdobie, mám 35 rokov a mám malé dieťa," dodal.



Svedok vyhlásil, že opatrovateľky ukryli deti do šatne a zamkli dvere. Zavraždené deti boli vo veku do dvoch rokov, napísal spravodajský portál G1.



Guvernérka štátu Daniela Reinehrová vyhlásila trojdňový štátny smútok.



Polícia uviedla, že motív útoku ešte vyšetruje a nie je známe, či mal útočník psychické problémy. Podľa novín Folha de S.Paulo nemal žiadny záznam v registri trestov a v detstve nechodil do spomínaného predškolského zariadenia.



Útočníka chytili miestni obyvatelia a zadržiavali ho až do príchodu polície.



Útočník vážne zranil sám seba a previezli ho do nemocnice v meste Chapecó vzdialenom 70 kilometrov. Jeho rodičia boli údajne po oznámení správy o útoku v šoku.



Polícia prehľadala jeho bydlisko, vrátane počítača.