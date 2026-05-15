Tínedžer zahynul pri streľbe, ktorá zrejme súvisela s drogami
Ľubomíra Benešová
Autor TASR
Paríž 15. mája (TASR) - Útočníci zastrelili v meste Nantes na západe Francúzska 15-ročného chlapca, ďalší dvaja mladiství vo veku 13 a 14 rokov utrpeli zranenia. Podľa francúzskej prokuratúry tento incident pravdepodobne súvisel s obchodovaním s drogami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K streľbe došlo vo štvrtok vo večerných hodinách miestneho času. Ide o najnovší incident za posledný týždeň, ktorý by mohol súvisieť s pašovaním drog. Francúzsko vo viacerých mestách bojuje s drogovou kriminalitou, pričom gangy lákajú tínedžerov na obchodovanie s drogami.
Útočníci chlapca zastrelili vo vstupnej hale bytového domu a prenasledovali ďalšieho tínedžera, ktorý sa ukryl v byte na 13. poschodí. „Strieľalo sa na troch mladých ľudí,“ uviedol prokurátor Antoine Leroy. Podľa neho išlo zrejme o „vyrovnávanie si účtov“ súvisiacim s drogami.
Starostka Nantes Johanna Rollandová povedala, že mesto smúti kvôli „streľbe veľmi pravdepodobne spojenej s obchodovaním s drogami“.
Francúzska polícia preveruje aj ďalší incident, ktorý sa často spája s pašovaním drog. Pri požiari budovy zahynuli neďaleko mesta Lyon tri osoby vrátane 29-ročného muža, ktorý vyskočil zo siedmeho poschodia.
Páchatelia založili požiar na niekoľkých poschodiach budovy, pričom z miesta incidentu podľa policajného zdroja ušli na skútroch dve osoby v tmavom oblečení. Vyšetrovatelia sa zaoberajú možnosťou, že ide o prípad „násilia medzi drogovými dílermi“.
