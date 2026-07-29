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Tínedžer zo školy v Georgii dostal DOŽIVOTIE za vraždu štyroch ľudí
Gray strieľal na škole Apalachee High School v meste Winder vo veku 14 rokov. Pri útoku okrem štyroch obetí zranil ďalších deväť ľudí. Stíhaný bol ako dospelý.
Autor TASR
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Washington 29. júla (TASR) - Šestnásťročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia štyroch ľudí, dostal v utorok doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho uznal vinným za útok, pri ktorom zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Gray strieľal na škole Apalachee High School v meste Winder vo veku 14 rokov. Pri útoku okrem štyroch obetí zranil ďalších deväť ľudí. Stíhaný bol ako dospelý.
Sudca Nicholas Primm pri vynesení rozsudku uviedol, že pri výchove mladého útočníka zlyhali obaja rodičia aj širšia rodina. „Toto zlyhanie vás však nezbavuje zodpovednosti za to, koho ste sa rozhodli zbožňovať, uctievať a kým ste sa stali,“ vyhlásil sudca. Gray podľa sudcu nebol obeťou šikany ani nekonal z nenávisti voči konkrétnym ľuďom.
Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil, ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby na škole.
Prípady trestnej zodpovednosti rodičov po masových streľbách v USA v posledných rokoch získavajú čoraz väčšiu pozornosť. V roku 2024 boli rodičia tínedžera, ktorý v roku 2021 zastrelil štyroch spolužiakov na strednej škole v štáte Michigan, odsúdení za neúmyselné zabitie na 10 až 15 rokov väzenia.
Gray strieľal na škole Apalachee High School v meste Winder vo veku 14 rokov. Pri útoku okrem štyroch obetí zranil ďalších deväť ľudí. Stíhaný bol ako dospelý.
Sudca Nicholas Primm pri vynesení rozsudku uviedol, že pri výchove mladého útočníka zlyhali obaja rodičia aj širšia rodina. „Toto zlyhanie vás však nezbavuje zodpovednosti za to, koho ste sa rozhodli zbožňovať, uctievať a kým ste sa stali,“ vyhlásil sudca. Gray podľa sudcu nebol obeťou šikany ani nekonal z nenávisti voči konkrétnym ľuďom.
Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil, ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby na škole.
Prípady trestnej zodpovednosti rodičov po masových streľbách v USA v posledných rokoch získavajú čoraz väčšiu pozornosť. V roku 2024 boli rodičia tínedžera, ktorý v roku 2021 zastrelil štyroch spolužiakov na strednej škole v štáte Michigan, odsúdení za neúmyselné zabitie na 10 až 15 rokov väzenia.