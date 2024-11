Tínedžera zadržali pre podozrenie z prípravy útoku na vianočný trh

Berlín 12. novembra (TASR) - Sedemnásťročného mladíka zadržali na severe Nemecka pre podozrenie z prípravy teroristického útoku. Oznámila to v utorok tamojšia prokuratúra. Miestne médiá informovali, že terčom chystaného islamistického útoku mal byť vianočný trh, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Mladík podľa prokuratúry nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko zastáva "extrémne islamistické názory", pričom je podozrivý z "prípravy závažného násilného útoku" a "sprisahania s cieľom spáchať vraždu". Tínedžera, ktorý má nemecké občianstvo, zadržali minulú stredu v meste Elmshorn. Denník Bild informoval, že útok plánoval spáchať na vianočnom trhu, a to s použitím nákladného auta.



K dosiaľ najhoršiemu útoku takéhoto typu v Nemecku došlo 19. decembra 2016 na vianočnom trhu na námestí Breitscheidplatz v Berlíne. Islamista tam vtedy ukradnutým kamiónom vrazil do davu ľudí. Zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K činu sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Nemecko patrí ku krajinám, kde od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, platí tzv. zvýšená výstraha pred potenciálnymi islamistickými útokmi. Tamojšie úrady tvrdia, že v ostatnom čase prekazili už viacero pripravovaných útokov.



V júni bol však v meste Mannheim na juhozápade Nemecka zabitý policajt, ktorého nožom dobodal na smrť afganský imigrant. Pri obdobnom augustovom útoku nožom v západnonemeckom meste Solingen zase zahynuli traja ľudia a osem ďalších utrpelo zranenia. Útočníkom bol vtedy podľa medializovaných správ sýrsky žiadateľ o azyl, pričom k jeho činu sa prihlásil Islamský štát.