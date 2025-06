Tínedžeri v Dánsku trávia rok na sebarozvojových internátnych školách

Kodaň 3. júna (TASR) - Približne tretina všetkých 15-ročných študentov v Dánsku strávi rok hľadaním samých seba v tzv. „efterskole“, druhu internátnej školy, kde sa kladie dôraz najmä na osobnostný rast. Ide o obdobie, keď si tínedžeri odlúčení od rodičov vyskúšajú komunitný život bez väčších obmedzení, často niekde na dánskom vidieku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Cieľom je stráviť rok hľadaním toho, kto ste, ako žiť svoj život a zistiť, ako funguje komunita,“ povedala Mette Sanggaardová, riaditeľka školy Ollerup Efterskole v malej dedine na ostrove Fyn.



Každá takáto internátna škola si stanovuje vlastné učebné osnovy, ktoré zvyčajne zahŕňajú základné predmety ako matematika, dánčina a angličtina, pričom niektoré ponúkajú aj zameranie na hudbu, šport alebo divadelné umenie. Zaujímavosťou však je, že študenti týchto škôl nedostávajú za svoj výkon známky.



Ollerup Efterskole sa zameriava na hudbu a každý rok prijíma približne 100 študentov.



„Veľa som sa o sebe naučila. Myslím si, že tiež zistíte, s akým typom ľudí sa radi stretávate,“ povedala študentka Siri Kraseová pre agentúru AFP. „Jediné, čo sa vám na tom možno nebude páčiť, je, že veľa vecí musíte robiť sami... Upratať si izbu, prať si a podobne,“ dodala študentka. V škole sa od tínedžerov očakáva, že si budú upratovať svoje izby a spoločné priestory a pomáhať pri príprave jedál.



V Dánsku sa vzdelávanie platí z daní, no navštevovanie takejto internátnej školy nie je bezplatné. Školy sú prevádzkované súkromne na základe zmluvy so štátom. Rok v Ollerupe stojí od 9000 do 13.200 eur a štúdium je dotované na základe príjmov rodičov dieťaťa. Najlacnejšie školy stoja 6500 eur ročne. Napriek týmto nákladom sa školy nepovažujú za elitné a sú obľúbené aj medzi strednou vrstvou.



Hoci je táto koncepcia v Dánsku veľmi populárna, v iných krajinách sa neujala. Írsko má však tzv. prechodný rok, počas ktorého môžu študenti v približne rovnakom veku stráviť rok učením sa čohokoľvek: od umenia cez údržbu auta, jazyky, psychológiu, ale môžu získať aj rôzne pracovné skúsenosti. Írske filmové hviezdy Cillian Murphy a Paul Mescal sa podelili so svojimi fanúšikmi o to, že práve tento jeden rok ich priviedol k herectvu.



V zahraničí bola otvorená len jedna „efterskole“, a to v Južnej Kórei, ktorá však bola neskôr zatvorená pre nedostatok finančných prostriedkov.