Tínedžerka, ktorá upadla do kómy po zásahu mravnostnej polície zomrela

Teherán 28. októbra (TASR) — V nemocnici v iránskej metropole Teherán zomrela v sobotu 16-ročná Armita Garawandová, ktorú vyhlásili pred 28 dňami po údajnej konfrontácii s mravnostnou políciou za mozgovo mŕtvu. Uviedli to svetové agentúry s odvolaním sa na správu štátnej agentúry IRNA.



O prípade mladej Kurdky prvýkrát informovala 3. októbra kurdská ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku, podľa ktorej bola vážne zranená pri konflikte v metre s príslušníkmi mravnostnej polície, pretože nemala na hlave šatku.



Štátne médiá použitie násilia zo strany polície popreli a tvrdili že tínedžerka "omdlela" v dôsledku nízkeho krvného tlaku, pričom spadla, udrela si hlavu a upadla do kómy.



Iránom otriasli vlani masové demonštrácie vyvolané smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Zomrela v septembri 2022 vo väzení po zadržaní teheránskou mravnostnou políciou, pretože údajne porušila pravidlá obliekania pre ženy. Následné zásahy bezpečnostných zložiek proti účastníkom protestov si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zatknutých.



Iránsky parlament v septembri tohto roku — po výročí zmienených protestov — ešte viac sprísnil legislatívu týkajúcu sa nosenia hidžábu, za ktorej porušenie teraz hrozí až desať rokov väzenia.