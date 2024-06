Tínedžerka v Grécku zahynula po tom, ako ju na pláži zasiahol blesk

Solún 29. júna (TASR) - Trinásťročné dievča zomrelo v piatok po tom, ako ju na pláži na severe Grécka zasiahol blesk počas letnej búrky. Oznámili to tamojšie úrady, uvádza TASR podľa agentúry AP.



Mladá Grékyňa sa kúpala so svojimi rodičmi v mori pri letovisku Poseidi na polostrove Chalkidiki, ktoré leží juhovýchodne od Solúna a je vyhľadávané domácimi aj zahraničnými turistami.



Anastasia Chalkiaová, starostka neďalekého mesta Kasandria, uviedla, že keď začalo pršať, rodina vyšla z mora na pláž. Počasie sa však podľa jej slov rapídne rýchlo zhoršilo.



"Veľmi sa blýskalo... Bol to však typ búrky, aká zvyčajne nespôsobuje nijaké problémy," dodala. Dievča podľa vyhlásenia miestnej polície previezli do nemocnice, kde ju prehlásili za mŕtvu. Jej rodičia vyviazli z búrky bez zranení.