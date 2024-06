Tínedžerov vo Francúzsku obvinili zo znásilnenia a antisemitizmu

Paríž 19. júna (TASR) - Dvaja tínedžeri vo veku 12 a 13 rokov boli vo Francúzsku obvinení zo skupinového znásilnenia maloletého dievčaťa a z násilia motivovaného antisemitizmom, informovala v stredu agentúra AFP.



Tento násilný čin vyvolal šok a zdesenie v židovskej komunite vo Francúzsku a zvýšil napätie pred predčasnými voľbami, ktoré by mohli po prvýkrát priviesť k moci krajne pravicové Národné združenie (RN).



K trestnému činu došlo minulú sobotu na predmestí Courbevoie na severozápade Paríža v departemente Hauts-de-Seine.



Dievča na polícii vypovedalo, že v sobotu podvečer, keď bola so svojím priateľom v parku neďaleko svojho domu, ju oslovili traja chlapci vo veku od 12 do 13 rokov, ktorí ju potom zavliekli do nepoužívaného skladu. Tam ju bili a "nútili ju k análnej a vaginálnej penetrácii, felácii, pričom sa jej vyhrážali smrťou a mali antisemitské poznámky," uviedol policajný zdroj pre agentúru AFP.



Troch podozrivých zadržali v pondelok a v utorok voči dvom z nich polícia vzniesla obvinenie zo znásilnenia, antisemitských urážok a násilia a vyhrážania sa smrťou. Dvojicu chlapcov vzali do vyšetrovacej väzby.



Tretí chlapec (12) bol tiež obvinený z antisemitských urážok a násilia a vyhrážania sa smrťou, nie však zo znásilnenia. Po vznesení obvinení sa mohol vrátiť domov.



Lídri židovskej komunity vo Francúzsku - najväčšej zo všetkých krajín mimo Izraela a Spojených štátov - vyjadrili nad útokom zdesenie.



Francúzsko, ktoré je súčasne aj domovom najväčšej moslimskej komunity v Európe, zažíva od teroristického útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izraela a od začiatku izraelskej odvetnej operácie v palestínskom Pásme Gazy prudký nárast antisemitských činov: v prvých mesiacoch roku 2024 ich bolo trojnásobne viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Z 1676 antisemitských činov zaznamenaných v roku 2023 sa ich 12,7 percenta odohralo v školách.