Tinubu spolu s armádou potvrdil zabitie predstaviteľa Islamského štátu
Autor TASR
Lagos 16. mája (TASR) - Nigérijský prezident Bola Tinubu a armáda tejto západoafrickej krajiny v sobotu potvrdili zabitie popredného predstaviteľa Islamského štátu (IS) v rámci spoločnej operácie s jednotkami Spojených štátov. Ako prvý o tom krátko predtým informoval americký prezident Donald Trump, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Naše odhodlané nigérijské ozbrojené sily v úzkej spolupráci s ozbrojenými silami Spojených štátov uskutočnili odvážnu spoločnú operáciu, ktorá zasadila ťažkú ranu radom Islamského štátu,“ uviedol Tinubu vo vyhlásení.
Trump predtým oznámil, že pri operácii v noci na sobotu zahynul Abú Bilál al-Minúkí, ktorý bol podľa jeho slov „druhým najvyšším veliteľom IS na svete“. Žiadne podrobnosti o jeho smrti poskytnuté neboli.
Nigérijské obranné sily potvrdili, že al-Minúkí bol „vysokopostaveným vodcom IS a jedným z najaktívnejších teroristov na svete“.
Opísali ho ako „operačnú a strategickú osobu, ktorá poskytovala zložkám IS mimo Nigérie rady v otázkach týkajúcich sa mediálnych operácií, ekonomickej vojny a vývoja a výroby zbraní, výbušnín a dronov“.
Dodali, že jeho „smrť odstraňuje kľúčový uzol, prostredníctvom ktorého IS koordinoval a riadil operácie v rôznych regiónoch sveta“.
Nigéria už dlhšie bojuje proti džihádistickým povstalcom, vrátane regionálnych odnoží IS, ako aj proti islamistickej skupine Boko Haram, vysvetľuje AFP. Tamojšia vláda je od konca roka 2025 pod tlakom USA, ktoré ju obviňujú, že nerobí dosť pre boj proti hrozbe, ktorú islamistickí militanti predstavujú.
