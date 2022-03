Tiny Kox: Vylúčenie Ruska z Rady Európy je smutné, ale nevyhnutné

Brusel/Štrasburg 16. marca (TASR) - Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Tiny Kox privítal v stredu rozhodnutie Výboru ministrov Rady Európy o vylúčení Ruskej federácie z doteraz 47-člennej celoeurópskej organizácie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ruská delegácia v pondelok (14. 3.) oznámila, že prerušuje prácu v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, po opakovaných náznakoch, že Ruská federácia bude z RE vylúčená vzhľadom na inváziu na Ukrajine.



Mimoriadne zasadnutie PZ RE v utorok v Štrasburgu našlo potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov a prijalo stanovisko, v ktorom sa uvádza, že "Ruská federácia sa dopustila vážnych porušení štatútu Rady Európy, a preto nemôže byť naďalej členským štátom tejto organizácie". Následne Výbor ministrov, politický orgán RE, rozhodol o vylúčení Ruskej federácie z tejto organizácie.



"Je smutné, že musíme vyhostiť krajinu po 26 rokoch jej členstva. Ale bolo to nevyhnutné a som rád, že sme sa to odvážili urobiť," uviedol Kox v správe pre médiá. Spresnil, že PZ RE zostáva na strane obetí nevyprovokovanej agresie zo strany Ruskej federácie proti Ukrajine.



Kox zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že ruskí občania po vylúčení Ruska z Rady Európy stratia ochranu, ktorú im ponúkal Európsky dohovor o ľudských právach. A zdôraznil, že Rada Európy by mala aj naďalej spolupracovať s obhajcami ľudských práv, demokratickými silami, slobodnými médiami a nezávislou občianskou spoločnosťou v Rusku.



Týždenník Politico pri tejto príležitosti pripomenul, že pozastavenie členstva v Rade Európy je zriedkavý jav. Jediný precedens je známy z roku 1969, keď Grécko ovládané vojenskou diktatúrou z RE vystúpilo s vedomím, že mu hrozí vylúčenie. Grécko bolo do Rady Európy znovu prijaté v roku 1974.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)