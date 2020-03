Tirolsko je pre koronavírus v karanténe

Innsbruck 19. marca (TASR) - Rakúska spolková krajina Tirolsko je z dôvodu neustále rastúceho počtu osôb infikovaných novým koronavírusom v karanténe. Oznámil to v stredu večer krajinský premiér Günther Platter s tým, že toto opatrenie sa týka všetkých 279 miest a obcí a platí do 5. apríla, informovala agentúra APA.



Dodržiavanie karantény bude náhodne kontrolovať polícia. Domovskú obec bude možné opustiť iba na pokrytie základných potrieb, poskytovanie služieb všeobecného záujmu alebo cestu do práce. Platí to v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza lekár, lekáreň, obchod s potravinami alebo banka.



Do Tirolska budú môcť vstúpiť len tí, ktorí tam majú trvalé bydlisko alebo pracujú v kritickej infraštruktúre. Preprava tovaru zostáva povolená "za určitých podmienok", ale prakticky sa nič nemení.



Verejná doprava v Tirolsku bude naďalej fungovať, cestujúci však musia udržiavať odstup najmenej jeden meter. Ak sa to nebude dať dodržať, ďalší cestujúci nebudú môcť do vozidla nastúpiť.



Predstavitelia Tirolska boli kritizovaní za to, že neskoro zatvorili lyžiarske strediská, kde sa malo nakaziť niekoľko stoviek ľudí zo Škandinávie.



V Rakúsku zaznamenali vo štvrtok k ôsmej hodine rannej 1843 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Najviac potvrdených prípadov nákazy ma naďalej práve Tirolsko, kde ich zaznamenali už 437. Nasledujú Horné Rakúsko (345), Dolné Rakúsko (283), Štajersko (233), Viedeň (231), Voralbersko (138), Salzbursko (80), Korutánsko (45) a Burgenland (21).



Počet obetí stúpol na päť - na COVID-19 a komplikácie s ním spojené zomreli dve osoby vo Viedni a tri v Štajersku. Z ochorenia sa doteraz vyliečilo deväť ľudí: dvaja v Tirolsku, päť vo Viedni a dvaja v Dolnom Rakúsku.