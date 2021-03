Tirolský okres s výskytom juhoafrického variantu spustil očkovanie

Schwaz 11. marca (TASR) - V rakúskom okrese Schwaz, kde sa rozšíril tzv. juhoafrický variant koronavírusu, sa vo štvrtok začalo rozsiahle očkovanie obyvateľstva. Cieľom kampane je zistiť, aký vplyv má masová vakcinácia na zníženie počtu nových prípadov nákazy, a či je pomocou nej možné zabrániť šíreniu tohto variantu vírusu. Informovali o tom vo štvrtok agentúry APA a DPA.



V priebehu piatich dní má byť na 26 miestach okresu Schwaz, ktorý leží v spolkovej krajine Tirolsko, osobám nad 16 rokov podaných zhruba 50.000 dávok vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech.



Prvý deň očkovania prebehol podľa APA bez problémov a s vysokou účasťou miestnych obyvateľov. "Je to dobrý deň v boji proti (juhoafrickej) mutácii," skonštatoval tirolský krajinský premiér Günther Platter. Ako uviedol, je "nadšený", že ľudia sú pripravení dať sa zaočkovať.



Na očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech sa v 39 komunitách prihlásilo 48.500 zo 64.000 ľudí, ktorí mali nárok na očkovanie. Predstavuje to 76 percent zo všetkých oprávnených osôb.



Väčšina ľudí svoj termín podľa vyhlásenia spolkovej krajiny Tirolsko využila. V hlavnom meste okresu sa na očkovanie prihlásilo 8000 osôb. V nasadení tam bude na siedmich očkovacích miestach denne 30-40 ľudí vrátane lekárov, zdravotníckeho personálu a administratívnych spolupracovníkov.



Vedecká štúdia s názvom REDUCE, do ktorej 100.000 dávkami vakcín prispela Európska únia, potrvá šesť mesiacov a zúčastní sa na nej najmenej 5000 ľudí, pričom sa hľadajú ďalší dobrovoľníci. Druhú dávku vakcíny majú ľudia dostať o štyri týždne.



V iných častiach Rakúska očkujú aktuálne starších ľudí, zdravotníkov a učiteľov.



V krajine počet nakazených osôb naďalej stúpa - vo štvrtok hlásili za 24 hodín prírastok 2997 prípady, čo je o približne 400 viac ako deň predtým, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.



Od štvrtka až do 25. marca platí pri vycestovaní z okresu Schwaz povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Týka sa to i osôb, ktorým už bola podaná vakcína. Výnimku majú len deti do desať rokov a žiaci dochádzajúci na vyučovanie. Náhodné kontroly budú prebiehať na 14 miestach - na hraniciach okresu, výjazdoch na diaľnicu či na vlakových staniciach.