Tischler: Izrael je pripravený nasadiť celé vzdušné sily proti Iránu
Autor TASR
Jeruzalem 5. mája (TASR) - Nový veliteľ izraelského letectva Omer Tischler v utorok vyhlásil, že pokiaľ to bude nevyhnutné, Izrael je pripravený nasadiť celé vzdušné sily proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pozorne monitorujeme vývoj v Iráne a sme pripravení nasadiť aj celé vzdušné sily na východe, ak to bude potrebné,“ povedal Tischler počas ceremónie, na ktorej prebral velenie od svojho predchodcu Tomera Bara. Vyhlásil to v čase prímeria, ktoré prerušilo útoky amerických a izraelských síl na Irán.
„Vzdušné sily budú aj naďalej konať s odhodlaním, silou a zodpovedne voči hrozbám v každej aréne, v každom štádiu a proti všetkým nepriateľom,“ prisľúbil nový veliteľ. Tischler sa narodil v roku 1975 na severe Izraela a je profesionálnym letcom, ktorý rýchlo získaval armádne hodnosti, píše AFP.
Počas slávnosti vystúpil aj náčelník generálneho štábu Ejal Zamir a uviedol, že krajina zostáva „v stave najvyššej pohotovosti na všetkých frontoch“. „(Armáda je) pripravená reagovať silou na akýkoľvek pokus o poškodenie Izraela,“ vyhlásil.
Od teroristického útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 vedú izraelské vzdušné sily rozsiahle a nepretržité vzdušné operácie na viacerých frontoch, najmä v Pásme Gazy, Libanone a Iráne.
