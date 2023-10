Tisíce Afgancov chcú opustiť Pakistan v reakcii na opatrenia úradov

Pešávar 31. októbra (TASR) - Tisíce afganských migrantov sa v utorok zhromaždili na hraniciach Pakistanu s Afganistanom. Ide o posledný deň, keď má viac než 1,7 milióna Afgancov možnosť opustiť Pakistan dobrovoľne, bez hrozby zatknutia alebo deportácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pakistanská vláda oznámila, že od stredy 1. novembra začne zatýkať Afgancov, ktorí nemajú doklady, a bude ich premiestňovať do novovytvorených zadržiavacích stredísk. Oddiaľ ich nútene vrátia do Afganistanu. Afganská vláda tieto opatrenia označila za obťažovanie.



"Tisíce afganských utečencov čakajú na svoj návrat v osobných vozidlách, nákladných autách. Ich počet narastá," uviedol predstaviteľ úradov na hraničnom priechode pri meste Torcham na západe Pakistanu. Dodal, že od utorka rána sa ich zhromaždilo viac než 10.000.



Pakistanská vláda začiatkom októbra vyhlásila, že viac než 1,7 milióna Afgancov žije v krajine nezákonne a majú jeden mesiac na to, aby Pakistan opustili, pripomína AFP. Od začiatku októbra tak urobilo viac než 100.000 Afgancov, z čoho viac než 80 percent krajinu opustilo cez hraničný priechod Torcham v provincii Chajbar Paštúnchvá na severozápade Pakistanu. Väčšina afganských migrantov žije v tejto provincii.



Právnici a ľudskoprávni aktivisti označujú rozsah zásahov voči týmto osobám za neslýchaný a žiadajú pre Afgancov viac času na vysťahovanie. "Pakistanská vláda používa hrozby, týranie a zadržiavanie, aby afganských žiadateľov o azyl bez právneho štatútu prinútila vrátiť sa do Afganistanu," uviedla v utorok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Pripomenula, že situácia v Afganistane je pre mnohých z týchto navrátilcov nebezpečná.



Počas desaťročí vojnových konfliktov v Afganistane z tejto krajiny odišli do Pakistanu milióny ľudí. Státisíce tak urobili od augusta 2021, keď sa v Afganistane vrátilo k moci hnutie Taliban.