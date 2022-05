Tisíce Arménov protestovali proti ústupkom Azerbajdžanu v otázke Karab

Jerevan 1. mája (TASR) - Tisíce stúpencov arménskej opozície sa v nedeľu zhromaždili v hlavnom meste Jerevan, aby vládu varovali pred ústupkami Azerbajdžanu v súvislosti so sporným regiónom Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AFP.



Opozičné strany obvinili premiéra Nikola Pašinjana, že Azerbajdžanu chce vydať celý Karabach. Opozícia pri tom argumentuje Pašinjanovým nedávnym vyhlásením, keď v parlamente povedal, že "medzinárodné spoločenstvo vyzýva Arménsko, aby zmiernilo svoje nároky týkajúce sa Karabachu".



V reakcii na to podpredseda parlamentu a opozičný líder Iškan Sagateljan v nedeľu povedal: "Akýkoľvek politický status Karabachu v rámci Azerbajdžanu je pre nás neprijateľný."



Stúpenci opozície, ktorí sa zišli v centre Jerevanu, žiadali Pašinjanovu demisiu a v rukách držali trasparenty so sloganmi ako "Arménsko bez Turkov" - v narážke na turkicky hovoriacich Azerbajdžancov.



Karabach, ktorý je roky predmetom sporu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, sa v roku 2020 stal dejiskom vojny s viac ako 6500 obeťami. Boje ukončila dohoda o prímerí sprostredkovaná Ruskom.



V rámci tohto paktu sa Arménsko vzdalo časti území, ktoré desaťročia ovládalo. V Arménsku sa táto časť dohody vnímala ako poníženie, čo viedlo k týždne trvajúcim masovým protivládnym protestom.



V apríli sa v Bruseli konalo stretnutie Nikola Pašinjana s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. ktorí následne poverili svojich ministrov zahraničných vecí, aby "začali prípravné práce na mierových rokovaniach".



Schôdzka v Bruseli sa konala po tom, ako 25. marca došlo v Karabachu k eskalácii, keď Azerbajdžan dobyl strategicky významnú obec Farruch, ktorá leží v oblasti pod dohľadom vyslaných ruských, tzv. mierových jednotiek zodpovedajúcich aj za oddelenie znepriatelených strán a rešpektovanie frontovej línie ustanovenej po uzavretí prímeria 9. novembra 2020.