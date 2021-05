Tisíce Austrálčanov protestovali proti politike vlády oblasti klímy

Sydney 21. mája (TASR) - Tisíce ľudí vrátane študentov vyšli v piatok do ulíc austrálskych miest, aby vyjadrili nesúhlas s postupom austrálskej vlády v súvislosti s klimatickou zmenou. Informovala o tom agentúra AFP.



Austrália patrí medzi krajiny, ktoré vyťažia najviac uhlia a zemného plynu, takisto ju však v posledných rokoch postihli suchá, záplavy a lesné požiare, píše AFP.



Protesty sa podľa organizátorov konali na 50 miestach v krajine a boli inšpirované švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Tá mladým Austrálčanom na Twitteri vyjadrila podporu.



Približne 5000 ľudí sa zhromaždilo v Melbourne. Niesli transparenty s nápismi "uhlie patrí do histórie" a "podporte našu budúcnosť".



Stovky ľudí zhromaždených v hlavnom meste Canberra žiadali aj viac investícii do obnoviteľných zdrojov energie, píše na svojej webovej stránke stanica ABC.



Austrálsky premiér Scott Morrison tento týždeň odmietol upozornenia Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), pripomína AFP.



Morrisonova vláda v utorok oznámila, že neďaleko Sydney začne s výstavbou novej elektrárne, ktorá využíva zemný plyn. Vláda tvrdí, že výstavba tejto elektrárne je potrebná na udržanie nízkych cien elektrickej energie. Kritici však hovoria, že je to zbytočná práca, píše AFP.



Morrisonova vládu výraznejšiemu politickému tlaku v súvislosti so zmenou politiky voči klíme nečelí, konštatuje AFP. Opozičná Labouristická strana takisto podporuje ťažbu uhlia a uhoľné elektrárne.



Medzinárodné organizácie však túto krajinu upozorňujú, aby podobne ako iné rozvinuté krajiny sveta určila cieľový dátum v súvislosti s dosiahnutím uhlíkovej neutrality.