V austrálskych mestách protestovali proti prísnej utečeneckej politike

Zhromaždenia sa konali aj v mestách Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Wollongong, ako aj v niekoľkých menších mestách.

Canberra 14. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromaždili v nedeľu v niekoľkých mestách v Austrálii v rámci protestu proti prísnej utečeneckej politike vlády.



Viac ako tisíc ľudí protestovalo v centre austrálskej metropoly Canberra. Na čele protestu stála organizácia Moslimská komunita v Canberre.



Podľa agentúry DPA demonštranti vyzvali na ukončenie politiky, na základe ktorej sú od roku 2013 utečenci pokúšajúci doplaviť do Austrálie umiestňovaní do zariadení na tichomorských ostrovoch Nauru a Manus.



Vládni predstavitelia uvádzajú, že v súčasnosti sa na oboch ostrovoch nachádza 915 utečencov a žiadateľov o azyl.



Demonštranti skandovali slogany ako "povedz to nahlas, povedz to jasne, utečenci sú tu vítaní" či "zavrite tábory" a mávali transparentmi s odkazom "Prineste ich sem".



"Stačilo. Neobmedzené zadržiavanie ľudí, ktorí nespáchali zločin, sa musí zastaviť," povedala na zhromaždení v Canberre Katherine Raingerová, zástupkyňa anglikánskej cirkvi.



Podobné zhromaždenia sa konali aj v mestách Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Wollongong, ako aj v niekoľkých menších mestách.