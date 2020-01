Tisíce Austrálčanov protestujú proti klimatickej politike vlády

Sydney 10. januára (TASR) - Tisíce Austrálčanov vyšli v piatok do ulíc na protest proti klimatickej politike tamojšej vlády, ktorej vyčítajú nečinnosť v boji proti klimatickej zmene. Protesty sa konajú v čase, keď juhovýchod Austrálie sužujú extrémne lesné požiare, ktoré znečisťujú ovzdušie a v ich dôsledku umierajú aj voľne žijúce zvieratá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Demonštranti blokovali hlavné cesty v metropole Sydney a kričali "ScoMo (Scott Morrison) musí odísť", zatiaľ čo ďalší niesli transparenty s nápismi "Neexistuje nijaká klíma B" a "Zachráňte nás pred peklom".



Podobné protesty sa konali aj v iných austrálskych mestách - v Canberre či v Melbourne, kde počas tohto mesiaca došlo v dôsledku požiarov k zhoršeniu kvality ovzdušia až do takej miery, že obe mestá boli zaradené medzi miesta s najviac znečisteným vzduchom na Zemi.



Kríza v súvislosti s lesnými požiarmi zvyšuje nátlak na konzervatívnu vládu premiéra Scotta Morrisona a na to, aby robila viac v boji proti klimatickej zmene po tom, čo Austrália vlani upustila od záväzkov vyplývajúcich z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.



V Melbourne davy ľudí žiadali odstúpenie Morrisona a ukončenie využívania fosílnych palív ako zdroja energie. Samotný Morrison však kritiku na adresu svojej vlády opakovane odmietol. V piatkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu 2GB uviedol, že je sklamaním, že ľudia spájajú krízu okolo požiarov s cieľmi Austrálie, čo sa týka znižovania emisií oxidu uhličitého. "Nechceme ciele, ktoré ničia pracovné miesta a ekonomiku, a ktoré nezmenia nič na skutočnosti, že v Austrálii existujú lesné požiare," povedal Morrison.