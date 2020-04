Tisíce Britov odpovedali na výzvu, aby pomohli so zberom úrody

Londýn 25. apríla (TASR) - Tisíce Britov odpovedali na výzvu, aby pomohli farmárom so zberom úrody ovocia a zeleniny. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia tento rok bránia príchodu tradičných sezónnych zberačov z východnej Európy. No aj napriek ochote niektorých obyvateľov Spojeného kráľovstva pomôcť, je ich stále málo.



Národná únia farmárov (NFU) odhaduje, že je potrebné obsadiť 70.000 až 80.000 pracovných miest a hodiny tikajú. Už sa totiž začína sezóna špargle a jarnej cibuľky. V máji pribudnú jahody, po ktorých budú nasledovať hrášok, maliny a fazuľa. Nedostatok pracovných síl by mohol znamenať, že milióny ton ovocia a zeleniny zostanú na poliach. Po celé desaťročie bolo toto odvetvie závislé takmer výlučne od sezónnych migrujúcich robotníkoch z členských štátov Európskej únie (EÚ). V uplynulých rokoch najmä z Rumunska a Bulharska, keďže Briti o tieto krátkodobé a slabo platené pracovné miesta nemali záujem.



Ešte pred zavedením blokád a cestovných obmedzení v Európe, sa pritom britskí farmári museli adaptovať na ťažšie pracovné podmienky po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Zdravotná kríza však ešte zhoršila prístup zahraničných pracovníkov na britský trh. Ale zároveň vytvorila aj obrovský fond voľných pracovných síl v Británii, pretože mnohí zamestnanci buď prišli o prácu, alebo boli dočasne prepustení. A študenti majú voľno celé mesiace pred letnými prázdninami. Náborové agentúry zaznamenali veľký nárast záujmu, hoci niektorí farmári sú na základe svojich predchádzajúcich skúseností s britskými zberačmi opatrní.



„Vždy, keď prišli miestni obyvatelia, vydržali pár dní alebo týždeň,“ uviedla Alex Myattová z farmy v Kente v juhovýchodnom Anglicku. „Uplynulé tri roky nevydržal cez sezónu ani jeden miestny.“ Myattová dodala, že ich rodinná ovocná farma dostala viac ako 700 žiadostí o sezónnu prácu, a to aj od kuchárov, stavebných robotníkov a ľudí z prostredia filmu a divadiel. Farma na vrchole sezóny zvyčajne zamestnáva 180 ľudí a stále dúfa, že sa niektorí rumunskí robotníci vrátia, keďže v Spojenom kráľovstve začali pristávať nejaké lietadlá.



Stephanie Maurelová, generálna riaditeľka organizácie Concordia, charitatívnej agentúry, ktorá je jednou z najväčších náborových organizácií pre poľnohospodárstvo, skonštatovala, že reakcia na kampaň „Feed the Nation“ bola doteraz „fenomenálna“, pričom evidujú žiadosti zo všetkých kútov krajiny. A keďže obdobie zberu začína pre veľkú väčšinu fariem v máji, stále sú k dispozícii tisíce voľných miest pre ľudí, ktorí potrebujú prácu, vyhlásila. Agentúra zaregistrovala takmer 36.000 žiadostí a vyše 6000 ľudí absolvovalo pohovor cez internet. Ale za posledných 10 dní ponúkla prácu len takmer 900 ľuďom, pričom iba so 112 sa dohodla na zmluve.



Mark Bridgeman, prezident združenia vlastníkov pôdy a vidieckych firiem pripomenul, že po uvoľnení blokád sa mnohí Briti vrátia na svoje predchádzajúce pracovné miesta. A pre tých, ktorí prijmú prácu pri zbere úrody, bude náročné zvyknúť si na bolesť chrbta a nôh. Priznal to aj murár Craig O'Brien, ktorý zostal bez práce, a tak pomáha so zberom špargle na farme Davida Hartnolla v Devone v juhozápadnom Anglicku. „Mám tri deti, takže musím pracovať,“ skonštatoval a dodal, že aj keď si už zvykol, nie je to práca pre každého.