Tisíce Chorvátov protestovali proti povinným covidpasom

Záhreb 20. novembra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí z celého Chorvátska pricestovalo v sobotu do Záhrebu na protest proti povinným covidpasom a platným epidemiologickým obmedzeniam. Mestská polícia v Záhrebe v uviedla, že protest nebol ohlásený, informovala agentúra HINA.



"Verím vedcovi Gordanovi Laucovi", "Nie slepej viere v autority", "Ži a nechaj žiť" boli niektoré z odkazov na transparentoch, ktoré niesli demonštranti v centre mesta.



Účastníci protestu chcú, aby vláda zrušila certifikáty, ktoré preukazujú zaočkovanosť alebo uzdravenie z koronavírusového ochorenia COVID-19 a stali sa povinnými pre zamestnancov vládnych a verejných inštitúcií, ako aj pre všetkých ostatných vstupujúcich do týchto inštitúcií.



Niektorí z účastníkov protestu uviedli, že občania, ktorí nemajú covidpas, sú protiústavne a nezákonne vylúčení z verejného života a bránia im chodiť do práce či do školy.



"Je našou občianskou povinnosťou postaviť sa proti diskriminácii akejkoľvek osoby, rozdeľovaniu spoločnosti a používaniu tohto diskriminačného certifikátu," uvádza sa vo vyhlásení účastníkov pochodu.



Chorvátsko zaregistrovalo za posledných 24 hodín 65 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 a 5614 nových prípadov infekcie. Dosiaľ bolo v Chorvátsku zaočkovaných proti covidu 52,04 percenta celkovej populácie.