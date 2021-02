Tisíce demonštrantov požadovali v Arménsku demisiu premiéra Pašinjana

Jerevan 20. februára (TASR) - Tisíce demonštrantov vyšli v sobotu do ulíc arménskych miest, aby požadovali demisiu predsedu vlády Nikola Pašinjana. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa organizátorov sa na protestoch zúčastnilo až 50.000 ľudí. V predchádzajúcich dňoch bolo v Arménsku zatknutých viacero opozičných politikov.



Najväčšia demonštrácia sa v sobotu konala v metropole Jerevan, kde bezpečnosť vládnych budov zaisťovalo veľké množstvo policajtov.



Na zhromaždení v Jerevane vystúpil expremiér Vazgen Manukjan, ktorý vyzýval stúpencov opozície, aby sa "pripravili na povstanie".



"Mali by sme byť pripravení chopiť sa moci rýchlosťou blesku," citovali médiá 75-ročného expremiéra. Manukjan bol začiatkom 90. rokov prvým premiérom nezávislého Arménska po rozpade Sovietskeho zväzu.



Podľa opozície by mal práve Manukjan nahradiť na čele vlády súčasného premiéra Pašinjana, ktorého pozíciu vážne oslabila faktická porážka Arménska vo vojne v Náhornom Karabachu z vlaňajšej jesene. Protivládne protesty v Arménsku odvtedy neutíchajú a trvajú už viac ako tri mesiace.



Pašinjan výzvy na svoje odstúpenie odmieta, namiesto toho ponúkol vypísanie nových volieb v priebehu tohto roka. Opozícia ich však bude bojkotovať, ak sa bude súčasný premiér opäť uchádzať o svoju funkciu. Odporcovia pripisujú Pašinjanovi osobnú zodpovednosť za porážku v karabašskej vojne.



Počas bojov medzi Arménskom a Azerbajdžanom zahynulo od 27. septembra do 9. novembra 2020 viac ako 4700 ľudí, vojakov aj civilistov. Azerbajdžan vo vlaňajšej vojne získal späť veľkú časť územia, o ktoré prišiel začiatkom 90. rokov. Dodržiavanie prímeria v Náhornom Karabachu v súčasnosti monitoruje takmer 2000 ruských vojakov.