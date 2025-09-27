< sekcia Zahraničie
Tisíce demonštrantov vyjadrilo v Düsseldorfe podporu Palestínčanom
Trasa pochodu viedla od hlavnej železničnej stanice cez centrum mesta. Niektorí účastníci pricestovali do Düsseldorfu autobusom z viacerých častí Nemecka.
Autor TASR
Düsseldorf 27. septembra (TASR) - V sobotu sa v západonemeckom meste Düsseldorf zišlo niekoľko tisíc ľudí na demonštrácii, aby vyjadrili solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V meste bolo nasadených viacero policajtov. Podľa policajného hovorcu však podujatie prebehlo pokojne.
Trasa pochodu viedla od hlavnej železničnej stanice cez centrum mesta. Niektorí účastníci pricestovali do Düsseldorfu autobusom z viacerých častí Nemecka.
Heslom demonštrácie bolo: „Nezabudneme na Gazu – sloboda pre Palestínu a všetky utláčané národy.“
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 na palestínskom Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.
Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.
V meste bolo nasadených viacero policajtov. Podľa policajného hovorcu však podujatie prebehlo pokojne.
Trasa pochodu viedla od hlavnej železničnej stanice cez centrum mesta. Niektorí účastníci pricestovali do Düsseldorfu autobusom z viacerých častí Nemecka.
Heslom demonštrácie bolo: „Nezabudneme na Gazu – sloboda pre Palestínu a všetky utláčané národy.“
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny palestínskych ozbrojencov zaútočili 7. októbra 2023 na územie Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 65.900 ľudí.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) minulý týždeň uviedli, že Izrael pácha od októbra 2023 na palestínskom Pásme Gazy genocídu. Agentúry OSN tiež uvádzajú, že mnohí obyvatelia Gazy trpia hladom.
Izraelská vláda tieto obvinenia odmietla a tvrdí, že vedie vojnu v sebaobrane a v súlade s medzinárodným právom. Izrael tiež tvrdí, že do Pásma Gazy sa dodáva dostatok potravín, pričom obviňuje Hamas z odčerpávania humanitárnej pomoci.